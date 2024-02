Nothing Phone (1): arriva Android 14, ecco le novità

Nothing OS 2.5 su base Android 14 arriva ufficialmente su Nothing Phone (1), vediamo insieme tutte le novità

Nothing ha finalmente rilasciato la versione stabile di Nothing OS 2.5, l’aggiornamento che porta Android 14 sul Nothing Phone (1), il primo smartphone della casa londinese. Si tratta di un importante passo in avanti per il dispositivo, che si aggiorna all’ultima versione del sistema operativo di Google, introducendo diverse novità e miglioramenti. L’annuncio è stato dato dalla stessa Nothing sul suo forum ufficiale, dove ha pubblicato il changelog completo della Nothing OS 2.5.2, la build che contiene Android 14.

Nothing Phone (1): novità di Android 14

Nuovo effetto Atmosphere per gli sfondi: trasforma la tua foto in uno sfondo dinamico, con una transizione fluida tra lock e home screen. Puoi scegliere tra diversi effetti atmosferici, come neve, pioggia, stelle e fuochi d’artificio.

per gli sfondi: trasforma la tua foto in uno sfondo dinamico, con una transizione fluida tra lock e home screen. Puoi scegliere tra diversi effetti atmosferici, come neve, pioggia, stelle e fuochi d’artificio. Introdotti sfondi a tinta unita per una schermata home dall’aspetto più pulito e minimalista. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori, oppure usare il colore dominante della tua foto come sfondo.

per una schermata home dall’aspetto più pulito e minimalista. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori, oppure usare il colore dominante della tua foto come sfondo. Aggiunto un tema monocromatico nella sezione dei colori di base. Questo tema ti permette di avere tutte le icone e le applicazioni in bianco e nero, per un effetto elegante e raffinato.

nella sezione dei colori di base. Questo tema ti permette di avere tutte le icone e le applicazioni in bianco e nero, per un effetto elegante e raffinato. Migliorato il flusso per la modifica dello sfondo con una visualizzazione completa delle opzioni a disposizione. Puoi scegliere tra le foto della tua galleria, gli sfondi predefiniti di Nothing o quelli scaricati dallo store.

Gesti

Possibilità di accedere a una funzione a scelta con una doppia pressione sul pulsante di accensione: basta andare su Impostazioni – Sistema – Gestures e scegliere tra le opzioni disponibili, come avviare l’assistente vocale, la fotocamera, la torcia o il browser.

sul pulsante di accensione: basta andare su Impostazioni – Sistema – Gestures e scegliere tra le opzioni disponibili, come avviare l’assistente vocale, la fotocamera, la torcia o il browser. Più scorciatoie per la schermata di blocco tra cui non disturbare, muto, scanner QR, videocamera e altro. Puoi attivare queste scorciatoie con un tocco prolungato sulle icone in basso nella schermata di blocco.

per la schermata di blocco tra cui non disturbare, muto, scanner QR, videocamera e altro. Puoi attivare queste scorciatoie con un tocco prolungato sulle icone in basso nella schermata di blocco. Fai rapidamente uno screenshot tramite uno swipe verso il basso con tre dita. Questo gesto cattura lo schermo intero e lo salva nella galleria. Puoi anche modificare lo screenshot prima di salvarlo o condividerlo, grazie ai nuovi editor e menu che ti permettono un editing più avanzato e l’eliminazione rapida.

tramite uno swipe verso il basso con tre dita. Questo gesto cattura lo schermo intero e lo salva nella galleria. Puoi anche modificare lo screenshot prima di salvarlo o condividerlo, grazie ai nuovi editor e menu che ti permettono un editing più avanzato e l’eliminazione rapida. Revisione grafica della freccia che appare con il comando “indietro”, ora più in linea con lo stile Nothing. La freccia è ora più sottile e trasparente, per non coprire i contenuti dello schermo.

Quick Settings

Aggiunto il supporto per passare da una modalità d’uso all’altra. Puoi scegliere tra modalità normale, risparmio energetico, prestazioni o personalizzata. Ogni modalità ottimizza le prestazioni del tuo device a seconda delle tue esigenze.

all’altra. Puoi scegliere tra modalità normale, risparmio energetico, prestazioni o personalizzata. Ogni modalità ottimizza le prestazioni del tuo device a seconda delle tue esigenze. Puoi impostare direttamente la tua rete , senza dover sbloccare il device. Basta toccare l’icona della rete e scegliere tra le reti disponibili o accedere alle impostazioni avanzate.

, senza dover sbloccare il device. Basta toccare l’icona della rete e scegliere tra le reti disponibili o accedere alle impostazioni avanzate. Aggiunta l’icona per attivare o disattivare la Glyph Interface. Così puoi decidere quando usare l’NFC per interagire con il tuo device.

Nuovi widget

Widget conta passi : tieni traccia dei tuoi passi quotidiani dalla schermata home. Questo widget si sincronizza con l’applicazione Salute di Nothing e ti mostra i passi fatti, le calorie bruciate e la distanza percorsa.

: tieni traccia dei tuoi passi quotidiani dalla schermata home. Questo widget si sincronizza con l’applicazione Salute di Nothing e ti mostra i passi fatti, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Widget per il controllo della riproduzione : mostra le tracce in riproduzione sul tuo device o su altri dispositivi collegati tramite Bluetooth o Chromecast. Puoi anche controllare il volume, mettere in pausa o riprendere la riproduzione e cambiare traccia.

: mostra le tracce in riproduzione sul tuo device o su altri dispositivi collegati tramite Bluetooth o Chromecast. Puoi anche controllare il volume, mettere in pausa o riprendere la riproduzione e cambiare traccia. Widget uso schermo: monitora e gestisci il tempo di attività giornaliero per uno stile di vita sano. Questo widget ti mostra quanto tempo hai passato sul tuo device, suddiviso per categorie di applicazioni. Puoi anche impostare dei limiti di tempo per le applicazioni che usi di più o attivare la modalità notturna per ridurre lo stress visivo.

Nothing Phone (1) con Android 14: conclusioni

L’aggiornamento a Nothing OS 2.5 è in fase di distribuzione graduale e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. Nothing ha spiegato che i primi a riceverlo sono coloro che hanno partecipato alla beta, mentre per gli altri ci vorrà un po’ più di tempo. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, basta andare nelle impostazioni del telefono e cercare gli aggiornamenti del sistema.

Cosa ne pensate dell’aggiornamento Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.