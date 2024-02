OnePlus Nord 5: online le prime specifiche, niente Nord 4?

OnePlus Nord 5 e non solo, spuntano online le prime specifiche tecniche, apparentemente molto interessanti

OnePlus starebbe già lavorando ai nuovi smartphone della serie Nord, con il Nord 5 che dovrebbe essere il modello di punta. A sorpresa, sembrerebbe che il produttore cinese abbia deciso di saltare il numero “4”, passando direttamente al “5”.

OnePlus Nord 5: cosa sappiamo finora

Secondo alcune recenti fughe di notizie, il OnePlus Nord 5 dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un processore di fascia media annunciato lo scorso novembre. Il dispositivo dovrebbe inoltre sfoggiare un display AMOLED da almeno 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per un’esperienza di visione fluida e reattiva.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus Nord 5 dovrebbe adottare una fotocamera principale da 50 megapixel con supporto per la OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine). Non si conoscono ancora molti dettagli sulle altre fotocamere, ma ci si può aspettare una configurazione a tre o quattro lenti come da tradizione OnePlus.

E i modelli Nord CE 5 e CE 5 Lite?

Le indiscrezioni non si fermano al Nord 5. Sembra infatti che OnePlus stia preparando anche i modelli Nord CE 5 e Nord CE 5 Lite. Il primo dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 7s Gen 2, mentre il secondo dovrebbe montare il processore Snapdragon 6 Gen 1.

OnePlus Nord 5: design e data di lancio

Di recente è trapelato online un render che mostra il design di un presunto smartphone OnePlus Nord. Il dispositivo in questione presenta un design piuttosto semplice e pulito, con un modulo fotocamera posteriore a forma di cerchio che ricorda quello del OnePlus 10 Pro.

Al momento non ci sono ancora informazioni precise sulla data di lancio della serie OnePlus Nord. Tuttavia, è possibile che i nuovi smartphone vengano presentati nel corso del secondo trimestre del 2024.

Considerazioni finali

Le informazioni riportate in questo articolo si basano su rumor e fughe di notizie. È quindi importante prendere il tutto con le pinze e attendere conferme ufficiali da parte di OnePlus.

