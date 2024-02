Samsung Galaxy Z Fold e Flip 5: arriva l’aggiornamento di febbraio

Ad una settimana dal rilascio negli USA, Samsung ha avviato il rollout in Europa del nuovo aggiornamento per Galaxy Z Fold 5 e Flip 5

I firmware, identificati come F946BXXS1BXBE per Fold e F731BXXS1BXBE per Flip, pesano rispettivamente 407MB e 339MB e sono disponibili come aggiornamenti OTA (Over-The-Air). Per controllare se l’aggiornamento è disponibile sul proprio dispositivo, è sufficiente accedere al menu “Aggiornamento software” nelle Impostazioni di sistema e cliccare su “Scarica e installa”.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5: correzioni di vulnerabilità e miglioramenti

L’aggiornamento di febbraio risolve una serie di vulnerabilità di sicurezza scoperte nel sistema operativo Android. In particolare, le patch correggono 72 vulnerabilità in totale, di cui 61 curate direttamente da Google e 11 da Samsung. Tra queste ultime, 3 sono classificate come critiche, mentre le altre come “correzioni moderate o ad alto rischio”.

One UI 6.1 e Galaxy AI in arrivo

Come anticipato nelle scorse settimane, un futuro aggiornamento porterà la One UI 6.1 su Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. La nuova interfaccia utente includerà le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato sulla gamma Galaxy S24. TM Roh, presidente e capo del business MX di Samsung Electronics, ha ribadito l’impegno della società a portare queste nuove funzionalità su oltre 100 milioni di dispositivi Galaxy in tutto il mondo.

Conclusioni

Il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2024 per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 dimostra l’impegno di Samsung nel mantenere i suoi dispositivi aggiornati e protetti. L’arrivo imminente della One UI 6.1 e delle funzionalità Galaxy AI è un’ulteriore conferma dell’attenzione che l’azienda rivolge ai suoi utenti foldable.

Che ne pensate degli ultimi smartphone Samsung pensati per la fascia top? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!