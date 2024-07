Honor Magic Vs3: il pieghevole economico ma potente

Nuovo Honor Magic Vs3, il pieghevole economico che promette prestazioni elevate e un design accattivante

Honor si prepara a stupire il mercato dei pieghevoli con l’imminente lancio dei modelli Magic V3 e Magic Vs3, attesi per il 12 luglio. Ma le sorprese non finiscono qui: il modello Vs3, più accessibile nel prezzo, è stato avvistato nel database di Geekbench, svelando alcune interessanti caratteristiche.

Honor Magic Vs3: caratteristiche

Se il Magic V3 punta al top di gamma con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, il Magic Vs3 sceglie la potenza affidabile dello Snapdragon 8 Gen 2, come confermato dal benchmark. Il prototipo testato, dotato di ben 12 GB di RAM e sistema operativo Android 14, ha ottenuto punteggi notevoli: 2.051 in single-core e 5.643 in multi-core, secondo Geekbench 6.3.

Queste informazioni preliminari lasciano ben sperare per le prestazioni del Vs3, che si prospetta un dispositivo fluido e reattivo, ideale per multitasking e gaming. Ma non è tutto: un’anteprima delle opzioni di storage, trapelata da un elenco di preordini, ha rivelato la disponibilità di versioni da 256GB, 512GB e addirittura 1TB. Inoltre, gli acquirenti potranno scegliere tra tre eleganti colorazioni: verde, nero e bianco.

Conclusioni

Resta da scoprire quali altri accorgimenti Honor abbia adottato per contenere i costi del Vs3 rispetto al modello V3, mantenendo un equilibrio ottimale tra prestazioni, funzionalità e prezzo. L’attesa per il lancio ufficiale è ormai breve, e le aspettative per questo nuovo pieghevole economico sono alte. Honor sembra intenzionata a democratizzare l’accesso a questa tecnologia innovativa, offrendo un dispositivo potente e versatile a un prezzo più competitivo.

