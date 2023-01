Motorola presenta la nuova famiglia moto g: un concentrato di potenza e prestazioni

Motorola presenta la nuova famiglia moto g, tradizionalmente focalizzatasull’innovazione, e piena di nuovi devices interessanti

La famiglia moto g si è tradizionalmente focalizzata sull’innovazione, rendendo accessibili nuove tecnologie e funzionalità a un numero sempre più ampio di utenti in tutto il mondo. Oggi l’impegno continua con l’annuncio dei nuovi device moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13, caratterizzati da un design moderno, pensati per scattare foto straordinarie e fornire un’esperienza sonora coinvolgente e multidimensionale.

Motorola moto g73 5G

Ideale per scattare foto perfette grazie all’avanzato sistema con fotocamera da 50MP che non teme nemmeno le condizioni di illuminazione più difficili. Con scarsa luminosità, infatti, la fotocamera risponde combinando ogni quattro pixel in un unico grande Ultra Pixel da 2,0um. Il dispositivo è, inoltre, dotato di un sensore da 8MP con tre prospettive diverse. L’obiettivo ultra-grandangolare cattura ciò che l’occhio umano vede, inquadrando il quadruplo della scena rispetto a un obiettivo standard 2 . Quello Macro Vision avvicina di quattro volte il soggetto, consentendo di catturare ogni minimo dettaglio. La fotocamera di profondità, infine, permette di trasformare facilmente le foto in ritratti dall’aspetto professionale.

I giochi prendono vita su un display ultra-ampio FHD+ da 6,5” a 120 Hz, che offre ai gamer un’esperienza coinvolgente grazie a un rapporto schermo/corpo dell’86%. Inoltre, su tutti e quattro i nuovi dispositivi moto g, è possibile ascoltare ovunque l’audio multidimensionale Dolby Atmos, sia con le cuffie che con i due potenti altoparlanti stereo.

chipset e batteria

Motorola ha fatto in modo che moto g73 stia al passo con la vita frenetica di tutti i giorni, integrando il chipset MediaTek Dimensity 930 che sfrutta al massimo la velocità 5G e assicura che i download si completino a velocità fulminea senza preoccuparsi della durata della batteria. Anche il passaggio da un’app all’altra avviene senza problemi. Inoltre, grazie agli 8 GB di RAM, le applicazioni e le informazioni sono pronte in background e tutto funziona in modo fluido.

Non temere di rimanere senza carica. L’enorme capacità della batteria da 5000 mAh consente di ascoltare le playlist più a lungo, videochattare con gli amici per ore e ore e guardare le serie senza interruzioni 3 . Poi si fa il pieno di energia con la ricarica veloce TurboPower da 30W 4.

moto g53 5G

Questo dispositivo è in grado di scattare foto sempre al top grazie al suo sensore da 50MP. Lo smartphone è dotato anche della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per i primi piani. Questo dispositivo non solo scatta foto incredibili, ma è anche dotato di velocità e connettività da capogiro. Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 480+ 5G è possibile sfruttare al massimo le reti 5G. Inoltre, i tuoi contenuti preferiti si scaricano in pochi secondi, i video vengono trasmessi senza lag e tenersi aggiornati sui social network è un gioco da ragazzi. Per non parlare delle potenti prestazioni a un prezzo competitivo.

Sfrutta il display da 6,5” a 120Hz che offre una visione straordinaria edge to edge, perfetta per le esigenze di intrattenimento. E non c’è bisogno di preoccuparsi della durata della batteria, visti i 5000mAh di capacità.

Motorola moto g23

Con moto g23 è possibile catturare i momenti che capitano una volta nella vita. Grazie alla fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, le foto sono meravigliosamente dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo dispositivo è dotato anche di una fotocamera Macro Vision dedicata e di un obiettivo ultra-grandangolare da 125º.

Guarda le immagini sull’ampio display HD+ da 6,5”, realizzato con bordi ristretti per visualizzare i contenuti in modo nitido e goditi un refresh rate a 90 Hz, che ti permette di passare da un’applicazione all’altra, giocare e navigare sul web in modo fluido e senza rallentamenti.

moto g23 dispone di ricarica TurboPower da 30W che offre ore di energia in pochi minuti 4 . Grazie all’ampia batteria, puoi ascoltare playlist più a lungo, videochattare con gli amici per ore e gustarti intere stagioni della tua serie preferita 3. Il processore MediaTek Helio G85 assicura, poi, prestazioni rapide e reattive.

moto g13

moto g13 è dotato di un incredibile sistema di fotocamere, per trasformare ogni momento in un ricordo indelebile. Grazie a un sensore da 50MP combinato con la tecnologia Quad Pixel, è possibile ottenere splendide foto in qualsiasi condizione di luce. Per completare questo avanzato comparto fotografico, moto g13 dispone di una fotocamera Macro Vision, di un sensore di profondità separato e di una fotocamera frontale da 8MP.

Dai vita ai contenuti sul display HD+ da 6,52” con refresh rate a 90 Hz. Guarda i tuoi show preferiti e non preoccuparti della ricarica: moto g13 è dotato di un’ampia batteria a lunga durata per ascoltare le playlist più a lungo e videochattare con gli amici per ore e ore. Per non parlare delle prestazioni rapide e reattive del processore MediaTek Helio G85 e della possibilità di connettersi tramite reti Wi-Fi o 4G.

Disponibilità e prezzi

I nuovi moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13 saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane.

moto g13 sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold, con un prezzo consigliato al pubblico di 189.90 €.

sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold, con un prezzo consigliato al pubblico di 189.90 €. moto g23 sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue, con un prezzo consigliato al pubblico di 239.90 €.

sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue, con un prezzo consigliato al pubblico di 239.90 €. moto g53 5G sarà disponibile in 3 colori: Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink, con un prezzo consigliato al pubblico di 249.90 €.

sarà disponibile in 3 colori: Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink, con un prezzo consigliato al pubblico di 249.90 €. moto g73 5G sarà disponibile in 2 colori: Midnight Blue, Lucent White, con un prezzo consigliato al pubblico di 299.90 €.

Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.