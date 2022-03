Mario Kart X: nuovo capitolo in arrivo?

Impossibile non conoscere tale serie, sia fra i fan di Nintendo che tra quelli dei giochi di corse, che potrebbe giungere al nuovo capitolo Mario Kart X stando ad un rumor

Il rumor secondo cui, il prossimo gioco di corse del nostro baffuto idraulico & soci dovrebbe chiamarsi Mario Kart X proviene dall’insider di Nintendo Zippo. L’utente ha infatti confermato come, stando alle nomenclature interne della Grande N, il capitolo Home Circuit rappresenta già il nono capitolo quindi spazio al dieci! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Mario Kart X: tra corse e crossover

Stando a quanto riferito da Zippo, Mario Kart X non si chiamerà così solo perché dovrebbe essere il decimo capitolo, ma anche perché ci sarà un certo crossover con i personaggi, gli oggetti ed i percorsi dei precedenti capitoli (magari come quello per Nintendo 64 o per il Double Dash per GameCube) per far fare un tuffo nel passato ai giocatori. Ovviamente non si tratterà di un capitolo dedito al retrogaming, ma di un curioso rimescolare le carte ovviamente in salsa mariesca e su quattro ruote!

Zippo ha poi affermato che il gioco è in fase di sviluppo da almeno quattro anni però, nonostante ciò, il titolo potrebbe non essere disponibile a breve. Pare anzi che verrà tenuto come asso nella manica per il lancio di Nintendo Switch 2 che, molto in teoria, dovrebbe uscire nel 2024. Ovviamente, come avrete ben capito, si tratta sempre di informazioni non ufficiali e quindi prendetele con le pinze anche se c’è da dire che Zippo pare essere tra gli insider più affidabili della Grande N.

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?