Final Fantasy VII Rebirth: “il gioco sarà apprezzato anche da chi non ha giocato il remake di Final Fantasy VII”

Secondo gli sviluppatori di Final Fantasy VII Rebirth, il titolo potrà essere compreso appieno anche se non ha giocato al remake prequel

Dopo aver confermato che Final Fantasy VII Rebirth aprirà una nuova strada narrativa con una storia e dei personaggi, Square Enix ha pubblicato un altro dei suoi contenuti quotidiani del dietro le quinte dal team di sviluppo del sequel. Anche se piuttosto breve e laconico, quest’ultimo è un po’ più descrittivo del solito. Il commento in questione proviene da Motomu Toriyama, co-director di Final Fantasy VII Rebirth, che afferma che coloro che non hanno giocato a Final Fantasy VII Remake saranno comunque in grado di “godere appieno” del suo imminente sequel: “Abbiamo fatto dei preparativi in modo che i giocatori che non hanno avuto la possibilità di giocare al primo gioco possano godere appieno di Final Fantasy VII Rebirth“, ha dichiarato Toriyama.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 4#FF7R pic.twitter.com/vsmJZvDljw — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 5, 2023

Final Fantasy VII Rebirth: “Non è necessario giocare Final Fantasy VII Remake per goderselo”

Resta da vedere cosa comporterà il tutto esattamente, anche se, dato il punto in cui Final Fantasy VII Remake finisce, è piuttosto difficile immaginare come Rebirth sarà in grado di raccontare una storia completamente indipendente che non richieda la conoscenza degli eventi del prequel. Possiamo magari aspettarci un riassunto abbastanza dettagliato del primo titolo in qualche frangente di gioco? Chi lo sa. Recentemente, il team di sviluppo ha anche dichiarato che Final Fantasy VII Rebirth sarà caratterizzato da un mondo “ampio e sfaccettato” che fornirà ai giocatori “un alto grado di libertà” nell’esplorazione. Il produttore Yoshinori Kitase ha anche confermato che lo sviluppo sta procedendo “secondo i piani” e che si sta lavorando per fissare una data di uscita concreta. Il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth è previsto per il prossimo inverno, in esclusiva per PS5.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.