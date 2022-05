Blackview BL8800: disponibili in early bird all’imperdibile prezzo di 335 dollari

La serie Blackview BL8800 è la prima seria al mondo di smartphone rugged che integra connettività 5G con un sistema di telecamere termiche e notturne

Il marchio leader di telefoni rugged Blackview oggi ha messo sugli scaffali la sua nuova serie di top di gamma con connettività 5G, la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro), con un’interessante offerta early bird con un prezzo di 335 euro, con un potente sistema di visione notturna/termica, una gigantesca batteria de 8380 mAh, 8GB RAM e 128GB ROM. Per le persone che non conoscono Blackview, questo marchio è noto per la produzione di telefoni rugged quasi indistruttibili e ha creato un segmento più prestigioso nel mercato. La serie Blackview BL8800 è progettata per superare i limiti di utilizzo che i normali telefoni non possono sopportare e tenere il passo con gli elevati standard del settore dotandosi di specifiche di prim’ordine per prestazioni complessive di prim’ordine. Di seguito sono riportate alcune delle sue caratteristiche più importanti.

Blackview BL8800: robustezza e durata impareggiabili

La maggior parte dei telefoni moderni non può resistere all’esposizione continua a sporco, polvere, acqua o temperature estreme e potrebbero rompersi facilmente a causa di tale abuso. Per fortuna, non è così per la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro). I nuovi smartphone vantano la classificazione di impermeabilità IP68 e IP69K (il massimo per il settore) e lo standard militare MIL-STD-810H. In parole povere, è resistente all’immersione in acqua fino a una profondità massima di 1,5 m per un massimo di 30 minuti e resistente a cadute da 1,5 m di altezza. Per le persone goffe che tendono a rompere i telefoni molto spesso, la serie BL8800 è assolutamente la scelta migliore. Per le persone che hanno uno stile di vita attivo o lavorano in ambienti pieni di elementi imprevedibili e rischiosi come foreste, navi e cantieri, la serie BL8800 concede un po’ di tranquillità. Inoltre, questa serie è dotata della tecnologia touchscreen senza guanti: la modalità guanto semplifica l’utilizzo del telefono quando indossi i guanti sul posto di lavoro, durante lo sport o nelle giornate invernali.

Una fotocamera che eclissa iPhone 13

Non c’è dubbio che la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione dei grandi marchi di telefoni abbia fatto molta strada. Ma la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) ha fatto passi da gigante per mettere in ombra i suoi colleghi. In media, la modalità notturna sulla fotocamera di un telefono può assorbire abbastanza luce da produrre foto notturne nitide, ma questo è con il minimo in condizioni di scarsa illuminazione. Ciò che distingue davvero la serie BL8800 è che può scattare foto o video nella completa oscurità. Inoltre, viene fornito con una tecnologia di imaging termico ancora più utile che non solo ti consente di scattare e vedere nel buio più assoluto, ma ti consente anche di vedere il calore, di giorno o di notte. Un tale sistema di visione offre un divertimento inimmaginabile per esplorare il nuovo mondo e funge da potente strumento per rilevare problemi per qualsiasi cosa, dalle ispezioni elettriche ai problemi idraulici. La modalità fotocamera subacquea è un altro sbalorditivo aspetto di questa serie di smartphone che ti consente di scattare in acqua. Le funzioni della fotocamera più popolari come HDR, Ultra-wide sono tutte incluse nella serie Blackview BL8800.

Demone della batteria da 8380 mAh, 45% sopra la capacità media

In genere, le batterie dei telefoni sono di circa 5000 mAh. Tuttavia, la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) aumenta la capacità della batteria a un sorprendente 8380 mAh, supportato dalla tecnologia all’avanguardia dual core elettrica. I vantaggi di una maggiore durata della batteria sono evidenti: l’utente può trascorrere un’intera giornata senza nemmeno dover pensare di ricaricare la batteria durante l’uso eccessivo; per un uso leggero, dovrebbe durare due o più giorni. Questa è una caratteristica straordinaria per le persone che viaggiano molto. La ricarica rapida da 33 W può ricaricare completamente la batteria gigante per appena 1,5 ore, l’equivalente di un pasto. Ancor più sorprendentemente, supporta la funzione di ricarica inversa – un power bank da 8380 mAh – per dare energia a un altro dispositivo (come telefono, smartwatch, Switch, auricolari TWS).

Operatività e fluidità

La serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) è alimentata da un chipset MediaTek Dimensity 700 5G, accoppiato con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 2.1, che migliorano letteralmente tutto ciò che fai: caricamenti, download, streaming, giochi più veloci. Soprattutto, offre tranquillità all’utente in questi tempi in cui prevale il 5G. Ed esegue il nostro nuovissimo Doke OS 3.0, basato su Android 11: è più intelligente, più veloce e più intuitivo. Con icone eleganti e concise, effetti visivi confortevoli, interazioni semplici e operazioni più efficienti, tutto è veloce, fluido ed efficiente.

Differenza tra Blackview BL8800 e BL8800 Pro

L’unica differenza tra BL8800 e BL8800 Pro è la fotocamera posteriore. Blackview BL8800 Pro è dotato di una termocamera FLIR Lepton e di una fotocamera ultra nitida da 50 MP; BL8800 è dotato di una fotocamera per la visione notturna, una fotocamera ultra-clear da 50 MP e una fotocamera ultra-wide da 117°. Nel dettaglio:

Camera features BL8800 BL8800 Pro Thermal vision × √ Night vision √ × 50MP main camera √ √ 16MP front camera √ √ Underwater mode √ √ 117° ultra-wide √ × HDR 2.0 √ √ Night mode 2.0 √ √ PortraitColor √ √ PortraitColor √ √ 2k 30fps video √ √

Blackview BL8800: offerte Early bird

Sia BL8800 che BL8800 Pro sono disponibili per l’acquisto oggi con uno sconto del 50% per l’offerta Early Bird. Blackview BL8800 parte da 249,99 dollari (prezzo di listino 499,99 dollari) mentre BL8800 Pro parte da 334,99 dollari (prezzo di listino 669,99 dollari). Vale la pena notare che l’offerta è limitata a 500 unità e dura solo 4 giorni (termina il 27 maggio PT a mezzanotte). Sembra quasi impossibile data tutta la tecnologia di prim’ordine e le alte prestazioni che ne derivano. Se siete interessati a questi due telefoni, non perdete tempo per acquistarne uno ora facendo clic qui. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!