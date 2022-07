Huawei Mate Xs 2: il nuovo foldable arriva in Italia

Nelle ultime ore è stato annunciato l’arrivo in italia del nuovo Huawei Mate Xs 2. Il nuovo foldable di Huawei arriva nel nostro Paese. Design esclusivo, prezzo pure

Huawei Mate Xs 2 è stato lanciato a fine aprile in Cina, e il mese dopo è poi cominciata la distribuzione in Europa, anche se limitatamente alla Germania. E ora per l’ultimo pieghevole del marchio cinese è arrivato il momento di sbarcare anche in Italia. Aprono oggi (e chiudono il 31 Agosto) i preordini per Mate Xs 2 sul nostro mercato.

Design del Huawei Mate Xs 2

Con Mate Xs 2 Huawei continua ad insistere sulla soluzione peculiare introdotta fin dal suo primo foldable, ovvero Mate X, e cioè la scelta di far piegare il display verso l’esterno. Ottenendo così un dispositivo dall’impatto visivo davvero imponente anche da chiuso. Con lo schermo che avvolge quasi tutta la scocca, tranne per la striscia verticale che attraversa lo smartphone in tutta la sua lunghezza. Questo racchiude le tre fotocamere (principale da 50 MP, ultrawide da 13 MP, telefoto da 8 MP) posteriori. Ce n’è anche una anteriore, inserita in un foro nell’angolo in alto a destra del pannello, che è una grandangolare da 10 MP.

Dettagli

Rispetto alle generazioni precedenti Mate Xs 2 è però ancora più ottimizzato nelle forme e nel peso (225 g). Un ruolo importante lo svolge la cerniera Falcon Wing di nuova generazione, che come spiega il produttore ha consentito di disegnare un dispositivo ancora più compatto e resistente. Oltre a garantire una piega difficile da vedere quando il display da 7,8 pollici (2.480×2.200 pixel, refresh rate 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco 240 Hz) è aperto. Sotto la scocca Mate Xs 2 ospita lo Snapdragon 888 di Qualcomm (il chip di vertice dell’anno scorso), 8 o 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, oltre ad una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66W.

Disponibilità e prezzo

Mate Xs 2 sembra in tutto e per tutto un dispositivo esclusivo, e non fa nulla per nasconderlo, neppure nel prezzo. Come detto in apertura il nuovo pieghevole di Huawei (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è già disponibile al preordine da oggi e fino al 31 Agosto. Si troverà esclusivamente su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro. Con il deposito di 10 euro per il preordine si avrà però diritto ad uno sconto di 100 euro oltre agli auricolari true wireless FreeBuds Pro 2 in regalo. Mate Xs 2 sarà in vendita ufficialmente dall’1 Settembre, e la promozione legata ai FreeBuds Pro 2 sarà valida fino al 30 Settembre.

Huawei Mate Xs 2: scheda tecnica

Display: 7,8″, OLED pieghevole, risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel, refresh rate 120 Hz, frequenza di campionamento 240 Hz. Da chiuso l’area usabile è di 6,5″, risoluzione di 2.480 x 1.176 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 (modem 4G)

RAM: 8 o 12 GB

Archiviazione interna: 512 GB

Fotocamere:posteriore principale grandangolo: 50 MP, OIS

posteriore secondaria ultra-grandangolo: 13 MP

fotocamera posteriore secondaria telefoto (zoom ottico 3X): 8 MP

anteriore grandangolo: 10 MP

Batteria: 4.880 mAh

Velocità di ricarica: 66 W

Sistema operativo: Harmony OS 2.0 con Huawei Mobile Services

Colori: bianco, nero e viola

E voi? Cosa ne pensate dell’arrivo in Italia di questo nuovo Huawei Mate Xs 2? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).