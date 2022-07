Micron: intenzionati a portare la produzione di memorie all’avanguardia negli USA

L‘azienda statunitense Micron ha annunciato l’intenzione di portare la produzione di memorie all’avanguardia negli USA

Micron Technology, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha elogiato e ringraziato l’amministrazione Biden per la sua leadership. Ma soprattutto per il lavoro bipartisan del Congresso per aver approvato la legislazione “Chips and Science”. Questo è un grande passo avanti verso la sicurezza del futuro della produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. E soprattutto per il progresso dell’innovazione e della competitività americana negli anni a venire. Questa legislazione porterà la produzione di semiconduttori all’avanguardia negli Stati Uniti. Creando decine di migliaia di posti di lavoro e decine di miliardi di dollari di nuovi investimenti. Inoltre, trasformerà l’innovazione dei semiconduttori negli Stati Uniti e la resilienza della catena di approvvigionamento.

Dettagli su Micron e la produzione di memorie all’avanguardia negli USA

Oggi, solo il 2% della fornitura di memoria globale è prodotto negli Stati Uniti e tutto questo è prodotto da Micron. Gli incentivi competitivi approvati ieri consentiranno a Micron, unico produttore negli USA, di aumentare significativamente la produzione nazionale di memoria. Come risultato di questo sforzo bipartisan per garantire la sicurezza economica e nazionale, Micron ha un’opportunità storica da sfruttare. Quella di investire nel portare la produzione di memorie all’avanguardia più innovativa negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli sui nostri piani nelle prossime settimane.

Un’pò di informazioni sulla Micron Technology, Inc.

