ASMedia controller host USB4: pronti al lancio entro fine anno

Cosa ne pensate di questa news? Lasciate un commento qui sotto. Per restare aggiornati sul mondo della tecnologia (e non solo!) continuate a seguire tuttoteK .

La velocità di scrittura può avvicinarsi a 40 Gb/s al massimo e supporta sia PCIe Gen4 che Thunderbolt3 . USB 4 fornisce canali ad alta velocità e realizza applicazioni correlate come trasmissione dati, audio e video e alimentazione, ha le specifiche più recenti ed è compatibile con le versioni precedenti. Il chip ASM4242 sulla porta di connessione dell’estremità di controllo principale è PCIe Gen4x4 , la larghezza di banda è fino a 64 Gb/s , l’estremità a valle è costituita da due porte USB 4 TYPE-C, la larghezza di banda è fino a 40 Gb/s e taglia anche in DP, che è compatibile con le normative di trasmissione Thunderbolt 3 .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)