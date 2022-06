Firefox 102 è ora disponibile: ecco quali sono le novità

Firefox 102 è ora disponibile, Mozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser, scopriamo insieme in questo articolo quali sono le novità

Mozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser. La versione 102, è ora disponibile per tutti gli utenti con miglioramenti per l’interfaccia utente dei download, un migliore supporto dei sottotitoli in Picture-in-Picture, varie correzioni e miglioramenti della sicurezza.

Scopriamo insieme in questo articolo quali sono le novità in questo aggiornamento.

Firefox 102: quali sono le novità

Nuove funzionalità:

Siete stanchi delle troppe finestre che affollano lo schermo? Ora è possibile disattivare l’apertura automatica del pannello di download ogni volta che si avvia un nuovo download.

Firefox ora attenua il tracciamento dei parametri di query quando si naviga in siti in modalità ETP strict.

Sottotitoli e didascalie per Picture-in-Picture (PiP) sono ora disponibili su HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Disney+ Hotstar e SonyLIV. Ciò consente di visualizzare i video in una piccola finestra appuntata in un angolo dello schermo mentre si naviga tra le app o si sfogliano i contenuti sullo schermo principale.

Correzioni

Quando si utilizza uno screen reader su Windows, premendo invio per attivare un elemento non si fallisce più o si clicca sull’elemento sbagliato e/o su un’altra finestra dell’applicazione. Per le persone non vedenti o con una vista molto limitata, questa tecnologia legge ad alta voce ciò che appare sullo schermo e gli utenti possono adattarla alle loro esigenze (ora, sulla nostra piattaforma, senza errori).

Varie correzioni di sicurezza.

Modifiche e sviluppatori

Viene migliorata la sicurezza spostando la decodifica audio in un processo separato con un sandboxing più rigoroso, migliorando così l’isolamento dei processi.

È ora possibile filtrare i fogli di stile nella scheda Editor di stili dei nostri strumenti per sviluppatori.

Firefox 102 è disponibile anche nel canale Extended Support Release, dove sostituisce Firefox 91. Include tutte le modifiche, i miglioramenti e le correzioni che Mozilla ha implementato dopo il rilascio di Firefox 91 nel canale Stable. Gli utenti Enterprise possono trovare un changelog completo di Firefox 102 ESR nella documentazione ufficiale.

Cosa ne pensate di queste novità per l'aggiornamento Firefox 102 di Mozilla? Fateci sapere qui sotto nei commenti.