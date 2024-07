OPPO Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G: eleganza e resistenza

Scopri OPPO Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G, gli smartphone che uniscono eleganza, resistenza e prestazioni elevate

OPPO presenta i nuovi smartphone Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G, un connubio perfetto tra design sofisticato e prestazioni elevate. Questi dispositivi incarnano l’evoluzione della serie Reno, offrendo un’esperienza utente senza precedenti.

OPPO Reno12 F 5G: un design che incanta

Il Cosmos Ring Design, ispirato all’orologeria di lusso, dona ai nuovi Reno un tocco di raffinatezza. Il modulo fotocamera circolare, impreziosito dalla Halo Light dinamica, si fonde armoniosamente con la cover posteriore, disponibile nelle eleganti colorazioni Amber Orange e Olive Green. Con uno spessore di soli 7,69 mm e un peso di 187 g, Reno12 F 5G e FS 5G offrono una presa ergonomica e confortevole.

Schermo immersivo e protezione a 360°

Lo schermo Adattivo Intelligente da 120 Hz, con una luminosità di picco di 2.100 nit, garantisce immagini nitide e brillanti anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Splash Touch assicura una risposta precisa anche con lo schermo bagnato, mentre la protezione smart degli occhi riduce l’affaticamento visivo.

La resistenza è un altro punto di forza di questi smartphone. Grazie all’All-Round Armour, una combinazione di vetro resistente, lega ad alta resistenza e Spugna Bionica Anti-Urto, Reno12 F 5G e FS 5G sono in grado di resistere a cadute, graffi e schizzi d’acqua, ottenendo la certificazione IP64.

OPPO Reno12 F 5G: fotografia professionale a portata di mano

L’Ultra-Clear Camera System, con una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera Macro da 2MP e una fotocamera Ultra-Wide-Angle da 8MP, consente di catturare immagini dettagliate e ricche di colori. La modalità Ritratto Pro, sfruttando l’intelligenza artificiale, produce effetti bokeh di livello professionale per ritratti mozzafiato.

Grazie alla tecnologia AI LinkBoost e all’antenna surround a 360°, Reno12 F 5G e FS 5G offrono una connettività stabile e veloce anche in condizioni difficili. La funzione BeaconLink permette di effettuare chiamate vocali tramite Bluetooth anche in assenza di copertura di rete.

Prestazioni fluide e durature

La piattaforma MediaTek Dimensity 6300, abbinata alla tecnologia OPPO RAM Expansion e al Trinity Engine, assicura prestazioni fluide e reattive anche durante il multitasking più intenso. La batteria da 5.000 mAh, con ricarica flash SUPERVOOC da 45W, garantisce un’autonomia prolungata e una ricarica rapida.

Prezzi e disponibilità

OPPO Reno12 F 5G e FS 5G sono entrambi disponibili all’acquisto nelle colorazioni Amber Orange e Olive Green. OPPO Reno12 F 5G (8/256GB) è acquistabile al prezzo di 329,99€ mentre, OPPO Reno12 FS 5G (12/512GB) a soli 399,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. Inoltre, solo su OPPO Store, in occasione del lancio gli utenti potranno usufruire di uno sconto a carrello di 50€ per Reno12 FS 5G (utilizzando il codice OPPO-Reno12FS-50) e 30€ per OPPO Reno12 F (utilizzando il codice OPPO-Reno12F-30).

Dunque cosa ne pensate dello smartphone di OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!