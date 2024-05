Aston Martin Valour: la vernice che cambia colore costa 130.000 euro

Aston Martin Valour: arriva l’edizione limitata di sole 110 unità per celebrare i 110 anni del marchio. Cambia anche colore

L’Aston Martin Valour rappresenta un omaggio ai 110 anni di storia del celebre marchio automobilistico britannico. Un’edizione limitata con soli 110 esemplari, caratterizzata da un design esclusivo e da una vernice speciale che cambia colore a seconda dell’angolazione della luce. Un vero gioiello per collezionisti e appassionati, dal prezzo di 130.000 euro solo per la vernice. La peculiarità dell’auto risiede proprio nella sua vernice, denominata Andromeda Red. Una formulazione estremamente sofisticata che regala alla vettura un aspetto mutevole e affascinante. A seconda dell’angolazione, la carrozzeria può assumere tonalità di rosso, oro, viola o addirittura nero. Un effetto unico che la rende un oggetto d’arte su ruote.

Aston Martin Valour: design che coniuga tradizione e innovazione

L’auto si ispira al glorioso passato del marchio, reinterpretando in chiave moderna i tratti distintivi delle vetture sportive del passato. Linee filanti e aerodinamiche si fondono con elementi classici, come la griglia frontale a nido d’ape e i fari tondi. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che esalta l’eleganza e il prestigio del marchio. Parlando di motore, si tratta di un V12 biturbo da 715 CV, in grado di regalare prestazioni da brivido. La vettura accelera da 0 a 97 km/h in soli 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 322 km/h.

Come dicevamo, l’auto rappresenta un’edizione esclusiva dedicata ai collezionisti più esigenti. Non solo vanta prestazioni elevate e un design raffinato, ma si distingue anche per la sua unicità e il suo valore storico. Un vero gioiello per gli appassionati del marchio britannico, destinato ad aumentare il suo valore nel tempo. L’Aston Martin Valour vuole celebrare i 110 anni di storia mostrandosi come pezzo unico e prezioso. Un’auto che non solo regala emozioni al volante, ma che rappresenta anche un investimento sicuro per il futuro. Ricordiamo che il prezzo è elevato, visto che soltanto la vernice cambiante vale 130.000 euro.

