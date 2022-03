Stando ad un rumor che sta acquistando visibilità in rete, Apple sarebbe al lavoro su alcuni particolari prodotti chiamati “Studio”

Da quanto si evince da un Rumor proveniente dai colleghi di 9to5mac, recuperabile al seguente link, dovremo in futuro veder presentare al produttore della mela morsicata dispositivi “Studio”, denominazione che dovrebbe identificare prodotti destinati principalmente al settore professionale. E basta analizzare le specifiche che questi prodotti dovrebbero avere, vediamo ad esempio un Apple Studio Display, che a quanto pare dovrebbe spingersi fino al 7K, anche se non conosciamo densità di pixel e dimensioni, oppure un Mac Studio, che si posizionerebbe tra Mac Mini e Mac Pro.

Nell’articolo tutti i dettagli completi per ciò che al momento è noto.

Apple al lavoro su nuovi prodotti denominati “Studio”!

Apple Studio Display, così dovrebbe chiamarsi il futuro dispositivo di casa Apple. Come detto non abbiamo ancora specifiche informazioni, ma potrebbe essere semplicemente il successore del Pro Display XDR attualmente in commercio. Oppure semplicemente un prodotto a se stante che inaugurerebbe una nuova categoria.

Per fare un confronto ricordiamo che il nuovo Pro Display XDR del 2019 dal costo di 5599 Euro possiede una diagonale di 32 pollici con risoluzione 6K.

Ma non è l’unico protagonista del rumor, ci sarebbe anche un nuovo Mac Studio nome in codice J375, quest’ultimo, forse potrebbe arrivare già quest’anno. A quanto pare non dovrebbe essere neppure solo, in quanto alcune fonti riportano che Apple starebbe testando una variante con chip Apple Silicon M1 Max e una con una variante del chip ancor più potente, dotato di ben 40 core per la CPU e 128 core per la GPU. Non è ben chiaro l’arrivo preciso di questi prodotti, in ogni caso vi terremo aggiornati con tutte le notizie più recenti.

