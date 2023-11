Lenovo Legion Go approda in Italia, l’esperienza gaming a portata di mano

Lenovo Legion Go, il pioniere dispositivo portatile per il gaming con sistema operativo Windows sviluppato da Lenovo, è ufficialmente lanciato sul mercato italiano

Concepito per fornire agli appassionati di videogiochi una maggiore flessibilità nel giocare ovunque e in qualsiasi momento, il Lenovo Legion Go offre prestazioni di alto livello senza compromettere le specifiche tecniche e la qualità visiva.

Questo nuovo dispositivo permette di trasportare la potenza del gaming dei PC Windows in un formato mobile, grazie all’implementazione dei processori AMD Ryzen Z1 Extreme e di un display Lenovo PureSight Gaming da 8.8 pollici.

Lenovo Legion Go: il gaming Windows portatile è ora in Italia

Il display Lenovo PureSight Gaming da 8.8 pollici presenta una luminosità massima di 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%. È regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta risoluzioni da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

Gli stick Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono removibili, offrendo una maggiore flessibilità nello stile di gioco e abilitando la modalità FPS per giochi che richiedono una spinta aggiuntiva. Questi joystick utilizzano la tecnologia hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco più intense.

Altri comandi includono un trackpad integrato, un ampio D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti mappabili sul fronte dorsale, grilletti e pulsanti nell’impugnatura.

Il Lenovo Legion Go è alimentato da una batteria da 49,2 Wh, garantendo sessioni di gioco più lunghe senza la necessità di una ricarica frequente. Supporta anche la tecnologia Super Rapid Charge, consentendo una ricarica fino al 70% in soli 30 minuti.

Inoltre, Legion Go è dotato di RAM LPDDR5X fino a 16 GB, un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e uno slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria aggiuntiva.

L’app Legion Space unisce tutte queste funzionalità eccezionali, permettendo agli utenti di accedere rapidamente a piattaforme di gioco, negozi online, visualizzare i giochi installati localmente e acquistare giochi attraverso Legion Game Store e Gamesplanet.

La membership inclusa di 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate offre accesso a centinaia di giochi di alta qualità.

Federico Carozzi, Director Product Management di Lenovo in Italia, ha dichiarato: “Legion Go ha ricevuto un’accoglienza entusiastica fin dal suo lancio. Oggi è finalmente disponibile in Italia e siamo sicuri che sorprenderà gli appassionati di videogiochi che desiderano giocare ovunque. Con Legion Go, il primo dispositivo portatile da gaming di Lenovo con Windows, completiamo un ecosistema che soddisfa tutte le esigenze dei giocatori, consolidando Lenovo Legion come un marchio di riferimento per i gamer in Italia.”

Il Lenovo Legion Go è ora disponibile su Lenovo.com/it, con la possibilità di essere acquistato in anteprima presso Spazio Lenovo a 799,00 euro a partire dal 20 novembre.

