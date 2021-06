Migliori app scommesse sportive | Giugno 2021

Scopriamo quali sono le migliori app di scommesse sportive! In questa guida andremo ad esaminare quella che è l’offerta attuale nel mondo delle app di betting

Abbiamo visto con altre guide diversi strumenti web per il mondo delle scommesse. A questo punto ci siamo chiesti quali fossero le migliori app per scommettere online. Abbiamo quindi esaminato diverse fonti per trovare quelle che, a nostro avviso sono le applicazioni scommesse più interessanti in questo momento. Senza perderci in chiacchiere, andiamo nel vivo di questa guida alle migliori applicazioni scommesse.

Cosa bisogna sapere – Migliori app scommesse | Guida

Le applicazioni per scommettere sono un plus, non da poco, che consente la fruizione dei siti di scommesse anche da mobile. A differenza della fruizione via browser, con l’app sarete tutelati da una maggiore sicurezza. Per scaricarle dovrete fare una ricerca nello store (su iOS) oppure accedere al sito che offre il servizio. Su iOS infatti queste app sono consentite e disponibili direttamente su App Store. Nel mondo Android invece queste app non sono ammesse sul Play Store: dovrete quindi scaricare gli APK ed istallarli manualmente. Questo implica il dover attivare, dalle impostazioni del telefono, il permesso a fonti sconosciute. Questo rende iOS la piattaforma migliore per le scommesse da mobile.

Alla scoperta delle migliori app scommesse | Guida

A differenza della versione desktop, potreste notare qualche differenza nei metodi di pagamento e avere a disposizione meno opzioni. Noi abbiamo selezionato le migliori app scommesse, in modo da non farvi perdere tempo a cercare di capire quale sia l’app giusta.

Bet365

Disponibile esclusivamente per iOS (da Android dovrete usare il sito mobile da browser) è un applicazione molto ben fatta, fluida ed essenziale (non si blocca mai). Propone anche le live in streaming degli eventi e le stesse funzionano veramente bene, rappresentando una gradita presenza per qualunque scommettitore. Certo, è molto simile al sito mobile ma offre qualche funzionalità in più. Possiamo dire che si tratta di un app assolutamente da avere per scommettere in comodità sul vostro iPhone!

888sport.it

La versione mobile di 888 sport esprime a pieno la qualità che si può riscontrare già sul sito, una valida scelta fra le migliori app scommesse! Siamo davanti ad uno dei bookmaker di più recente nascita ma che è riuscito a guadagnarsi rapidamente uno spazio grazie alle funzionalità che lo stesso offre. L’app presenta un design molto accattivante, è disponibile solo per iOS e, seppur restando una valida app, non è al livello di quanto offre il sito: presenta qualche rallentamento e problema di ottimizzazione. Siamo certi che nel tempo migliorerà molto!

Unibet

La versione mobile di unibet è davvero molto competa. Non rinuncia quasi a nulla, eccezion fatta per funzionalità secondarie. Troviamo anche qui le live streaming e la possibilità di scegliere tutti gli sport che si hanno nella versione desktop. I metodi di pagamento sono gli stessi della versione desktop. Unica pecca: senza il login non potrete usare l’applicazione. Questa app è disponibile per iOS ed Android.

Williamhill

Ben ordinata, visivamente non pesante, essenziale ma efficace: non si può davvero chiedere di meglio e rappresenta un’ottima opzione fra le migliori app scommesse. Unico neo la richiesta dell’accesso alla posizione, e quindi al GPS, con un pulsante che va necessariamente premuto prima dell’apertura dell’app mobile. Ad ogni modo eccezion fatta per questo neo l’app si presenta come molto valida ma, sopratutto, semplice da usare. Questa app è disponibile per iOS ed Android.

Planetwin365

Dalle nostre prove, l’esperienza si è rivelata essere tutto sommato soddisfacente, soprattutto grazie ad alcune caratteristiche fra cui la grande velocità e rapidità dell’applicazione. Da segnalare la presenza di tutte le features principali della versione desktop. Nel mentre ci spiace per l’assenza di promozioni e bonus legate all’accesso dall’app. Disponibile solo per Android al momento!

Eurobet

Si tratta di un applicazione davvero semplice da usare che, per certi versi, risulta preferibile alla versione desktop del sito. La navigazione è molto fluida, e le funzionalità sono esposte in un’interfaccia semplice ma efficace. Attualmente è disponibile solo per iOS!

Queste sono le migliori app scommesse che potete trovare per i vostri dispositivi mobile! Voi quale usate o userete? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci per altre guide sul mondo delle app e non solo!