Migliori app per chattare | Settembre 2021

Restare in contatto con le persone alle quali vogliamo bene non è mai stato così facile, basta avere uno smartphone connesso ad Internet e l’applicazione giusta installata. Ecco quali sono le migliori app per chattare disponibili sui vostri cellulari

L’avvento e l’evoluzione degli smartphone ha riconfigurato completamente la concezione dei rapporti umani. Nonostante i pareri discordanti, sono indubbi gli innumerevoli vantaggi nel livello e nella capacità di comunicazione e distanza raggiunti al punto tale da relegare questi dispositivi a beni di consumo imprescindibili. L’unione digitale tra uno smartphone ed una connessione ad internet ha permesso la diretta evoluzione fisiologica del sistema di comunicazione, distante ormai anni luce dal primo telefono di Meucci ma non solo, basti pensare a qualche anno fa in cui SMS e MMS su rete GSM ed UMTS erano considerati un prodigio irrinunciabile. Al giorno d’oggi basta avere un’app per chattare installata sul proprio smartphone dotato di connessione ad Internet ed è possibile restare in contatto con chiunque a qualsiasi distanza sul globo terrestre.

Quali sono quindi le migliori app per chattare? In questa guida cercheremo di analizzare le più popolari e dotate delle funzionalità più importanti disponibili sia per dispositivi iOS che Android. Non dovrete far altro che navigare nel vostro store di riferimento, assicurarvi di avere almeno un quantitativo davvero irrisorio di storage sul vostro smartphone, installare le app per chattare e sarete pronti a restare in contatto con tutte le persone a cui volete bene.

Quali sono le funzionalità immancabili nelle migliori app per chattare?

Inevitabilmente, le applicazioni di messaggistica sono considerate tali nel momento in cui permettono di scambiare righe di scrittura in tempo reale tra i due interlocutori ma ormai, a ciò, sono da aggiungere una serie di funzionalità considerate standard. Sicuramente l’aggiunta più importante è quella individuabile nella possibilità di inviare, oltre al testo, una registrazione vocale di durata variabile in base alla necessità. Ausilio sicuramente importantissimo per evitare perdite di tempo dovute a testi troppo prolissi o di difficile comprensione in termini di tono utilizzato. A queste due funzionalità è stata poi aggiunta la possibilità di effettuare delle vere e proprie chiamate e videochiamate di ottima qualità che sfruttano la connessione ad internet e che quindi evitano lo spreco di soldi nel caso in cui non si possedesse una promozione con riferimento a minuti gratis. In tutto ciò non possono poi mancare emoticons, GIF, stickers, divenuti talvolta anche un tratto distintivo personale paragonabile ad una firma. Vi sono poi una serie di funzionalità avanzate dovute alla presenza di bot installabili in grado di svolgere le funzioni più disparate.

Le migliori app di messaggistica per chattare incluse in questa lista sono state scelte in base a parametri di diffusione e funzionalità. Sebbene alcune di queste possano essere in parte sovrapponibili per somiglianze funzionali, ognuna di loro possiede delle peculiarità di rilievo rispetto alle concorrenti. Impossibile dimenticare poi che un’applicazione di messaggistica deve offrire la possibilità di connettere tutti allo stesso modo, nonostante le differenze di programmazione tra le varie piattaforme Android e iOS, eccezion fatta per iMessage, della quale entreremo più nel dettaglio tra un po’.

È giunto il momento di rompere gli indugi e passare in disamina le migliori app per chattare su iOS e Android.

WhatsApp – Migliori app per chattare

Quale altro modo per iniziare se non partendo dall’applicazione regina in assoluto: WhatsApp. Con più di 1,5 miliardi di utenti tra Android ed iOS è ufficialmente l’app per chattare più utilizzata nel nostro Paese e nel mondo. Merito sicuramente della gratuità della stessa ma anche dell’incredibile accessibilità e semplicità d’uso. A ciò vanno ad aggiungersi una serie di funzionalità ottimamente realizzate: messaggistica testuale istantanea con registrazioni vocali, scambio di media e file di testo, chiamate e videochiamate. WhatsApp è disponibile anche in versione PC, permettendo di non perdersi nulla anche durante le sessioni di lavoro davanti ad un monitor. La vera differenza tra WhatsApp ed altre applicazioni risiede proprio nel proporre funzioni ormai definibili standard ma con una qualità eccelsa, a tal punto da aver creato una base di utilizzatori talmente ampia e fidelizzata da evitare la migrazione verso altre piattaforme.

Telegram – Migliori app per chattare

Tra le migliori app di messaggistica per chattare non può assolutamente mancare Telegram. Telegram è il diretto competitor di WhatsApp, da accostare al colosso della messaggistica per una somiglianza nei servizi forniti seppur, in questo caso, manchi la possibilità di effettuare videochiamate. Ma Telegram è anche molto altro! Infatti, fornisce ai suoi più di 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo una serie di funzioni uniche e molto interessanti, due delle quali ci teniamo ad approfondire.

I “canali” sono uno strumento fornito da Telegram che permette di mettere in contatto anche un singolo con diverse centinaia di persone. A conti fatti può essere considerato un mezzo di diffusione di notizie attraverso il quale il proprietario del canale riesce a restare in contatto con un agglomerato di persone intente a “seguire” i suoi messaggi. Ciò che però incuriosisce più di tutto su Telegram è la presenza dei bot. Un bot di Telegram è un “programma” programmato da uno sviluppatore (che potrebbe essere chiunque tra di voi in quanto funzionalità open source), in grado di effettuare una serie di operazioni davvero comode. Tra i vari bot, giusto per fare un esempio, sono presenti quelli per tracciare una spedizione, per scaricare video e musica, per avviare chat casuali con sconosciuti, per ricerche su Wikipedia e tanto altro. Insomma, come avrete intuito le possibilità di sviluppo di questa piattaforma sono davvero infinite!

Skype – Migliori app per chattare

Non è sicuramente considerata la migliore applicazione di messaggistica testuale ma, a nostro avviso, Skype entra di diritto in questa guida per le sue enormi potenzialità in ambito di videochiamate. L’app per chattare sviluppata da Microsoft è stata per anni ed è ancora ora un punto di riferimento per chiamate e videochiamate ad alta qualità sulle piattaforme PC. Il suo approdo in versione mobile su dispositivi Android e iOS ha reso possibile videochiamate (anche di gruppo) non solo tra dispositivi mobili ma anche tra PC e smartphone. L’elevata qualità video di Skype le ha inoltre permesso di essere considerata un’applicazione “lavorativa” impiegata a livello aziendale grazie alla possibilità di effettuare conference call con una bassissima perdita di segnale.

iMessage – Migliori app per chattare

iMessage è il servizio di messaggistica istantanea sviluppato direttamente da Apple. Seppur non sia paragonabile alle altre app per chattare presenti in questa guida perché molto più limitata a livello di funzionalità, era doverosa l’inclusione tra le migliori app di messaggistica per chattare. iMessage infatti permette di comunicare unicamente tra dispositivi Apple ma ha rappresentato, ancor prima dell’arrivo di WhatsApp, un punto di riferimento per la comunicazione gratuita portatile. Semplicità e perfetta integrazione nell’ecosistema Apple sono le sue migliori doti.

Facebook Messenger – Migliori app per chattare

Facebook Messenger non è altro che l’app di messaggistica che tiene in contatto e permette la comunicazione tra i vari profili Facebook. Il client di messaggistica è disponibile sotto forma di applicazione su iOS e Android oltre ad essere integrata nella versione desktop della pagina web del social network. Il punto di forza di quest’applicazione è proprio la perfetta integrazione tra la stessa ed il proprio account Facebook, diventato ormai elemento immancabile nella vita di ognuno. Tramite questa applicazione è possibile entrare in contatto con amici tramite chat testuale, chiamate e videochiamate. Oltre a ciò permette di inviare messaggi anche a profili Facebook non rientranti nella cerchia di amici così da conoscere nuove persone. Questa perfetta integrazione con uno dei social network più famosi ed utilizzati in assoluto ha reso Facebook Messenger la seconda applicazione più utilizzata in ambito di messaggistica istantanea dopo WhatsApp con 1,3 miliardi di utenti attivi.

Tutte le altre di cui ho sentito parlare?

Come abbiamo detto nell’introduzione, abbiamo voluto focalizzare l’attenzione di questa guida sulle migliori app per chattare in base alla diffusione in Italia, evitando di sovrapporre app troppo simili e prive di spunti personali. Nello sconfinato mondo del web sono infatti presenti applicazioni dalla natura più svariata che potrebbero tranquillamente essere inserite in questa lista perché ottime in ambito di messaggistica.

Sicuramente avrete già sentito parlare di WeChat o LINE, controparti di origine asiatica di WhatsApp e Telegram, oppure vi sarà capitato sicuramente di ricevere o inviare un messaggio in chat tramite il sempre più utilizzato client di Instagram. O ancora, vi sarà capitato per sbaglio, se non volutamente, di inviare un messaggio tramite Google Hangouts, il servizio sviluppato da Google solitamente preinstallato in alcune build di Android.

Insomma, il web è enorme e pieno di infinite varianti di app per chattare o che comunque includano questa funzionalità (avete già dimenticato quando pochi mesi fa Snapchat aveva raggiunto l’apice di diffusione?). Fateci sapere nei commenti quali tra queste applicazioni utilizzate maggiormente e quale non siete ancora riusciti a provare.