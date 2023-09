Svelata durante il Salone di Monaco 2023 la nuova concept car elettrica frutto del Polestar Design Contest

Durante il Salone di Monaco 2023 è stata svelata la nuova concept car elettrica, frutto del Polestar Design Contest

Si tratta di un prototipo di “fantasia”, tradotto in un modello 1:1 visibile al salone di Monaco (5-10 settembre), e probabilmente non sarà mai prodotto in serie.

Tuttavia, la concept car Synergy potrebbe avere un futuro più ampio, non limitandosi a essere solo un esercizio di stile.

Questo perché i tre vincitori del concorso hanno avuto l’opportunità di lavorare in sinergia con il centro stile di Polestar per sei mesi.

Il nome scelto per l’auto, Synergy, sottolinea la forza di coesione del team di lavoro per questo progetto.

Il modello in scala 1:1 presentato a Monaco ha una lunghezza di 4,56 metri e un’altezza di soli 1,07 metri. Sebbene il powertrain sia elettrico, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli tecnici, come la potenza specifica o le prestazioni.

Ciò che è certo è la nuova partnership tra Polestar e Hot Wheels, che inizia proprio con la Synergy. Dopo il debutto in Germania, il modello in scala 1:1 sarà trasportato negli Stati Uniti per l’evento itinerante Hot Wheels Legends Tour.

