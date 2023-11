Come colorare foto in bianco e nero con 4DDiG File Repair

Se volete colorare una foto in bianco e nero potete farlo in modo semplice e veloce con 4DDiG File Repair. Vediamo come!

Colorare una foto in bianco e nero donare nuova vita a vecchie immagini e svelando dettagli nascosti nei nostri scatti. La fotografia a colori offre una rappresentazione più realistica del mondo. Perfino le statue greche e romane un tempo erano dipinte a colori per renderle più simili alla realtà. Purtroppo non possiamo ricolorare le statue, tuttavia possiamo ricolorare vecchie foto e scatti in bianco e nero per dare loro nuova vita. 4DDiG File Repair permette di farlo in modo semplice e rapido, ecco perché oggi sarà il protagonista di questo articolo!

4DDiG File Repair: come colorare foto in bianco e nero

4DDiG File Repair è un software che permette di elaborare foto, file audio, video e molto altro con tante utili funzionalità. Sostanzialmente si tratta di un software modulare in cui è possibile installare le componenti che ci interessano in modo da risparmiare spazio nel nostro PC. Oggi andremo ad approfondire il modulo che consente di colorare foto in bianco e nero.

Il modulo “Colorizza le foto”

Prima di tutto dobbiamo scaricare il modulo. Quindi andiamo nel tab “Riparazione di foto” e poi scarichiamo l’app “Colorizza le foto“. Terminato il download potremo utilizzare subito il software: cliccando si aprirà una finestra dove possiamo caricare i nostri file tramite drag&drop oppure aggiungendoli a mano. Sono supportati tutti i principali file di immagine come JPG, PNG, TIFF, ecc… In pochi istanti la foto in bianco e nero verrà caricata e potremo chiedere al software di fornire un’anteprima ricolorata premendo sull’apposito pulsante. Possiamo aprire più immagini in parallelo, elaborarle e poi esportarle tutte insieme in un attimo.

Il processing richiede qualche secondo, ma il risultato è veramente eccezionale! I colori ricostruiti sembrano naturali e non abbiamo notati notevoli artefatti. Quasi si direbbe che si tratta di foto scattate a colori! Anche lo stile dello scatto originale è ben conservato, con contrasto e luminosità perfettamente in linea con l’originale. Potete vedere alcuni esempi qui di seguito.

Ma oltre a colorare le foto in bianco e nero, 4DDiG File Repair permette di di migliorarne la qualità grazie al sistema di upsamplig che in sostanza permette di alzare la risoluzione della immagine, tentando di ricostruire i dettagli in modo nitido e preciso. L’effetto finale è molto buono, anche se la qualità della foto di partenza non è eccezionale come nell’esempio qui sotto. Questa funzione può essere molto utile quando si cerca di ricolorare una vecchia foto un po’ sfocata. In questo esempio vediamo come sia possibile eseguire un upscaling della risoluzione, mantenendo molti dettagli. Peccato un po’ per la tonalità delle pelli che in questo esempio tende un po’ troppo al giallognolo.

Conclusioni

4DDiG File Repair è un software consigliatissimo per colorare le foto in bianco e nero. La qualità del risultato è eccezionale. Inoltre, con la versione gratuita del software, potete vedere i anteprima i risultati e poi decidere se acquistare la licenza per poterli esportare. Vi rimandiamo al sito ufficiale per scaricare il programma e provarlo! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!