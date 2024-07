Alan Wake 2: l’edizione fisica deluxe arriva a ottobre

Stando alle informazioni presenti nelle FAQ del gioco sembra che l’edizione fisica deluxe di Alan Wake 2 sarà disponibile questo ottobre

Alan Wake 2 è un titolo che ha riscosso un grande successo sia tra la critica che tra i videogiocatori, ma ai tempi dell’uscita ha fatto molto discutere per il suo essere disponibile solo in digitale. Molti giocatori infatti sono rimasti un po’ delusi dall’impossibilità di acquistare il gioco in versione fisica almeno per console.

Fortunatamente qualche tempo fa Remedy Entertainment ha annunciato l’uscita di una versione scatolata del gioco e ora anche la data d’uscita è stata confermata dalla compagnia. Sulla pagina delle FAQ del gioco infatti è esplicitato che l’edizione fisica deluxe di Alan Wake 2 sarà disponibile ad ottobre.

Alan Wake 2 torna in edizione fisica a un anno dall’uscita

Alan Wake 2 è stato pubblicato il 27 ottobre 2023 e a quanto pare la nuova versione scatolata uscirà all’incirca un anno dopo. L’edizione fisica deluxe dell’horror di Remedy infatti sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X | S a partire dal 22 di ottobre. Oltre al gioco base questa versione offre anche delle nuove skin per il fucile a pompa, nuovi costumi e qualche accessorio extra. La deluxe edition inoltre vanta una copertina reversibile e include sia il pass di espansione per i nuovi DLC che un codice per riscattare l’edizione digitale di Alan Wake Remastered.

A dicembre inoltre sono previste le spedizioni anche della Limited Physical Collector’s Edition creata da Limited Run. Questo pacchetto costa ben $199,99 dollari e, oltre a tutti i contenuti della versione fisica deluxe, include anche un artbook, una replica della lampada di Alan, un portachiavi a forma di chiave per la stanza 665 e un set di spille.

Alan Wake 2 è disponibile ora in digitale per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.