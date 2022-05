Certificazioni Salesforce Marketing Cloud Email Specialist: per una carriera nel marketing

Nella gestione della vostra attività, il marketing e la relazione coi clienti è un’attività fondamentale. Diventare un Salesforce Marketing Cloud Email Specialist è certamente una garanzia per il proprio futuro professionale!

Il marketing è il carburante che manda avanti le imprese. Il marketing è una delle maggiori spese effettuate da qualsiasi azienda moderna. E il Customer Relationship Management (CRM) è una componente essenziale del marketing moderno.

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Il Customer Relationship Management (CRM) si riferisce agli standard, ai principi, alle pratiche e alle linee guida che un’organizzazione segue quando interagisce con i propri clienti. Dal punto di vista dell’organizzazione, queste relazioni includono le interazioni dirette con i clienti, come i processi di vendita e di servizio, le previsioni e l’analisi delle tendenze e dei comportamenti dei clienti. Infine, il CRM serve a mantenere aggiornata l’esperienza complessiva del cliente.

Il significato del CRM è cambiato molto nel corso degli anni. CRM è un termine inizialmente definito e progettato per migliorare il servizio clienti. Oggi, però, è una parte fondamentale della strategia aziendale. Un software CRM funge da repository unica per riunire le attività di vendita, marketing e assistenza clienti e semplificare i processi, le politiche e la gestione delle persone in un’unica piattaforma.

Gli elementi del CRM vanno dal sito Web e casella di posta elettronica di un’azienda agli invii di email e telefonate. I social media sono aziende che si adattano alle tendenze a vantaggio dei loro profitti e che bisogna imparare a sfruttare. Lo scopo finale del CRM è costruire esperienze positive per i clienti per farli tornare in modo che un’azienda possa creare una base crescente di clienti abituali.

Software di automazione del marketing

Incentrati sul marketing e sulla fornitura di campagne personalizzate, i software di automazione del marketing si limitano agli aspetti legati al puro marketing. Consentono alle aziende di semplificare le attività di marketing, automatizzare le campagne di marketing e ottenere informazioni dettagliate sulla base dei dati.

Salesforce

Salesforce è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che offre a ogni team aziendale⁠, dalle vendite e marketing al commercio, ai servizi e oltre, una visione unica e condivisa di ogni cliente.

Carriera tramite Salesforce CRM

Guadagna credenziali riconosciute a livello globale

La conoscenza di Salesforce accresce il curriculum e mette in risalto le tue competenze. Dimostrando la tua esperienza pratica con Salesforce otterrai un vantaggio competitivo che può portare a nuove opportunità professionali. In qualità di Salesforce Marketer, creerai campagne di marketing mirate per entrare in contatto con i clienti e offrire percorsi cliente 1:1 efficaci.

Ti senti metà artista e metà scienziato, conosci la forza di una grande storia? Ti piace analizzare i dati per ricavarne informazioni utili? Non hai paura di sognare in grande, mentre risultati tangibili? Inoltre, hai un talento per entrare in contatto con le persone? Se hai sentito suonare un campanello, prova a considerare una carriera nel mondo del marketing.

Alcuni fatti sui marketer di Salesforce:

$ 69.000 , stipendio medio (dati USA)

, stipendio medio (dati USA) 25.000 nuovi posti di lavoro , pubblicati nel 2018 (dati USA)

, pubblicati nel 2018 (dati USA) Lo stipendio medio di oltre $ 100.000, per esperti di marketing

Informazioni sulle certificazioni per Salesforce Marketing Cloud Email Specialist

La certificazione Salesforce Marketing Cloud Email Specialist è pensata per le persone che desiderano certificare ufficialmente le proprie conoscenze, abilità ed esperienza nelle seguenti aree: best practice di email marketing, progettazione di messaggi, gestione abbonati e dei dati, recapito della posta in arrivo, automazione della posta elettronica e monitoraggio e creazione di report metriche all’interno dell’applicazione Marketing Cloud Email.

Descrizione del pubblico: Specialista e-mail Salesforce Marketing Cloud

Lo specialista e-mail di Salesforce Marketing Cloud ha esperienza nell’utilizzo degli strumenti dell’applicazione e-mail Salesforce Marketing Cloud nell’esecuzione di campagne e-mail sia tattiche che strategiche. Questo utente sa come creare campagne di email marketing mentre utilizza un sistemi di distribuzione e creazione di contenuti, segmentazione, automazione, monitoraggio e analisi per prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le campagne e-mail. L’Email Specialist è anche in grado di risolvere i problemi di base specifici di Marketing Cloud.

Lo specialista e-mail di Salesforce Marketing Cloud ha generalmente da 6 mesi a 1 anno di esperienza nell’utilizzo dell’applicazione e-mail Marketing Cloud e degli strumenti associati. Lo specialista e-mail Salesforce Marketing Cloud è consapevole della terminologia e delle migliori pratiche di marketing e possiede l’esperienza, le competenze e le conoscenze per:

Creare campagne di email marketing utilizzando i vari strumenti all’interno di Email Studio, incluso Content Builder.

Costruire modelli di dati relazionali.

Inviare e-mail utilizzando i metodi di invio dell’applicazione e-mail.

Costruire automazioni e-mail complesse.

Creare report di dati di tracciamento e-mail.

Investire tempo nello studio delle risorse elencate in questa guida all’esame e nel materiale di studio aggiuntivo richiesto fornito da Salesforce.

Un candidato per questo esame non deve conoscere HTML, JavaScript, CSS o come progettare o sviluppare API personalizzate. Un candidato non necessita inoltre avere una conoscenza approfondita della sintassi del linguaggio di scripting lato server Marketing Cloud (AMPscript, SSJS).

L’esame

Contenuto : 60 domande a scelta multipla/selezione multipla, 5 domande senza punteggio

: 60 domande a scelta multipla/selezione multipla, 5 domande senza punteggio Tempo a disposizione : 90 minuti

: 90 minuti Punteggio di superamento esame : 65%

: 65% Quota di registrazione : 200 USD, più tasse applicabili come richiesto dalla legge locale

: 200 USD, più tasse applicabili come richiesto dalla legge locale Commissione per ripetere l’esame : 100 USD, più tasse applicabili come richiesto dalla legge locale

: 100 USD, più tasse applicabili come richiesto dalla legge locale Opzioni di consegna : esame supervisionato consegnato in loco presso un centro di test o in un ambiente supervisionato online.

: esame supervisionato consegnato in loco presso un centro di test o in un ambiente supervisionato online. Riferimenti : durante l’esame non è consentito fare riferimento a materiali cartacei o online.

: durante l’esame non è consentito fare riferimento a materiali cartacei o online. Prerequisito: nessuno richiesto; La frequenza al corso MKT 101 è altamente raccomandata.

Tieni presente che a partire dal 16 novembre 2017, alcuni esami di certificazione Salesforce conterranno cinque domande aggiuntive, posizionate casualmente e senza punteggio per raccogliere dati sul rendimento delle domande. La durata di ogni esame è stata valutata e adattata per accogliere l’inclusione delle domande senza punteggio. Queste cinque domande saranno in aggiunta alle 60 domande con punteggio dell’esame e non avranno alcun impatto sul punteggio.

Schema dell’esame

L’esame per Salesforce Marketing Cloud Email Specialist misura le conoscenze e le abilità di un candidato relative ai seguenti obiettivi. Un candidato deve avere esperienza pratica con l’applicazione Marketing Cloud Email e dimostrare la conoscenza e l’uso di ciascuna delle caratteristiche/funzioni seguenti.

Migliori pratiche di email marketing : 15%

: 15% Design del messaggio e-mail : 13%

: 13% Creazione e consegna di contenuti : 18%

: 18% Automazione del marketing : 19%

: 19% Gestione abbonati e dei dati : 28%

: 28% Monitoraggio e reporting: 7%

Risorse per la preparazione all’esame

Conclusione

Il CRM è la spina dorsale di qualsiasi azienda moderna. Salesforce è il leader di mercato nel CRM e con un’enorme crescita anno dopo anno. Ciò la rende l’abilità più richiesta nella sfera CRM. Questi fattori fanno di Salesforce Certified Marketing Cloud Email Specialist una certificazione utilissima per chi desidera fare carriera in questo settore. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!