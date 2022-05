Crossfire: Legion, aperte le iscrizioni per il torneo ESL di giugno

Tramite comunicato stampa, gli organizzatori del torneo ESL di Crossfire: Legion hanno annunciato che sono aperte le iscrizioni per la competizione di giugno

Crossfire: Legion è un titolo RTS sviluppato dai canadesi Blackbird Interactive (Homeworld 3, Minecraft Earth) e pubblicato da Prime Matter (etichetta di Koch Media) che vi permette di prendere il controllo di un impavido comandante e del suo esercito scegliendo tra una delle tre fazioni disponibili nel gioco, Black List, Global Risk e New Horizon. Combatterete per la supremazia su un’ampia varietà di terreni e ambienti in campagne singole e in multiplayer. Potrete costruire il vostro esercito personalizzato che, si spera, vi consentirà di sconfiggere i vostri nemici. Dovrete adattare la vostra strategia e pensare in modo creativo nell’avanzare del gioco, per dimostrare la vostra abilità strategica sul campo di battaglia. Il gioco è attualmente in accesso anticipato, in arrivo anche su ESL Play.

Tramite comunicato stampa, gli organizzatori del torneo ESL del titolo di Blackbird Interactive hanno annunciato che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la competizione di giugno. Il torneo si svolgerà nelle solite tre regioni globali – Asia, Europa o Nord America – e le qualificazioni si terranno dal 5 giugno, con le finali previste il 28 giugno. Il premio per i vincitori sarà ovviamente una somma in denaro che non è ancora stata divulgata.

Crossfire: Legion aperte le iscrizioni al torneo ESL di giugno e nuovo trailer dagli sviluppatori

In occasione di questo annuncio, gli sviluppatori hanno anche divulgato un trailer, chiamato “Developer’s Vision”, che vi lasciamo qua sopra, che mostra la visione e il pensiero alla base del titolo, che combina i fondamenti di un classico RTS con gli elementi competitivi dei giochi moderni. Se volete lanciarvi in questa sfida, potete registrarvi da oggi sul sito web di ESL Play fino al 5 giugno.

Sono dunque aperte le iscrizioni al torneo ESL di giugno per Crossfire: Legion. Fateci sapere se parteciperete qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!