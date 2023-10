Recensione della slot Gold Diggers su Wazamba

Andiamo a scoprire in questa analisi dettagliata la slot machine Gold Diggers su Wazamba. Tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La popolare slot online Gold Diggers di Betsoft Gaming porta i giocatori d’azzardo ai tempi della corsa all’oro in California: nelle miniere, i giocatori dovranno cercare le miniere d’oro, calandosi nei panni dei primi cercatori d’oro americani della metà del XIX secolo. È possibile giocare a questa macchina su Wazamba – leggete la recensione della slot disponibile su Wazamba qui sotto.

Informazioni sulla slot

Lanciando la slot machine Gold Diggers di Wazamba, il giocatore d’azzardo vede la tradizionale struttura di slot moderna a 5 rulli con 3 file di simboli. Il gioco utilizza un numero di linee personalizzabile entro 30. È possibile attivare qualsiasi numero dispari di elementi: 1, 3, 5, 7, ecc. L’unico numero pari di linee attivabili è 28 e 30 pezzi. La puntata di linea è formata da due indicatori: la denominazione delle monete (da 0,01 a 1) e il numero di monete per linea (da 1 a 5). Di conseguenza, il costo di un giro va da 0,01 a 150 crediti in valuta Wazamba.

Il numero minimo di icone in una combinazione di premi per la maggior parte dei simboli standard è di 2 pezzi. La catena deve necessariamente iniziare dal rullo più a sinistra. Nelle fonti ufficiali non è indicata la RTP, ma gli esperti definiscono la percentuale di ritorno teorica al livello del 92-94%, che è inferiore alla maggior parte delle slot moderne. Il jackpot della macchina è assente, così come il gioco a rischio. Il coefficiente di vincita massimo in modalità standard è di x500, ma durante i giri bonus è possibile vincere somme elevate.

Simboli

Iniziando a giocare a Gold Diggers per soldi in Wazamba o scaricando una demo gratuita, i giocatori fanno conoscenza con la storia dei personaggi principali. In un divertente video animato si racconta di due compagni che, in cerca di una vita migliore, decidono di recarsi nell’ovest degli Stati Uniti e di andare a estrarre l’oro.

Un tema simile è utilizzato nelle slot Hot Gems di Playtech e Gnome di Igrosoft. Il campo di gioco si trova in uno dei tunnel della miniera. I rulli sono separati da supporti in legno; sotto i rulli sono collocati dei vagoni con l’oro. Per rendere lo sfondo più naturale, i progettisti hanno previsto elementi interattivi: l’acqua gocciola dal soffitto di terra, le lanterne ai lati ondeggiano di tanto in tanto e le carrozze con l’oro si inclinano quando si cambia la puntata o si iniziano i giri. L’atmosfera è completata da una musica che riprende lo stile delle colonne sonore dei film western.

Tra i simboli standard si possono vedere una manciata di particelle d’oro, un piccone, un carro con minerale, una lampada a paraffina. Le icone più preziose sono le immagini dei personaggi principali e della loro fidanzata bionda. Ogni simbolo ha un’animazione unica, che viene riprodotta quando si crea una combinazione di premi. Nel gioco sono presenti segni bonus, che vengono pagati in base alle regole generali, ma che attivano anche giri premio: si tratta di immagini con una marmotta e un mucchio di dinamite.

Gioco bonus

Un piccolo gioco bonus The Gold Rush viene lanciato durante il gioco con invidiabile regolarità. Viene attivato da tre o più scatter, che possono trovarsi in qualsiasi punto del campo di gioco. Dopo aver letto il volantino, gli amici cercatori d’oro mettono un candelotto di dinamite sotto i tamburi, fanno esplodere il campo da gioco, entrano in un tunnel nascosto e vengono raggiunti da una bella bionda.

I personaggi si posizionano a sinistra e guardano il giocatore. Il giocatore vede non solo i personaggi, ma anche la parete del tunnel, sulla quale appaiono delle targhette con dei numeri. È necessario fare clic per selezionarne uno. L’azione del giocatore attiva i personaggi, che iniziano a scalpellare attivamente la parete con i picconi nel punto specificato. Quando l’oro appare dal terreno, il giocatore riceve un numero casuale di monete sul conto. Dopo tre tentativi, viene avviata un’altra animazione: uno dei personaggi stacca un sassolino d’oro dal muro e lo lancia nelle mani della bionda. Lo schermo mostra l’importo totale della vincita, dopodiché i personaggi iniziano a ballare con gioia.

Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.