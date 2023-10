Quote NBA Nomini: come scommettere sull’NBA

Come scommettere sull’NBA? Un’occhiata alle quote Nomini, scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

L’NBA (National Basketball Association), il massimo campionato di pallacanestro del Nord America, è considerato il più prestigioso e il migliore al mondo. Non sorprende quindi che questo sia uno dei principali sport su cui si può scommettere su Nomini. La National Basketball Association (NBA) è stata fondata nel 1946. È essenzialmente associata agli Stati Uniti. Con 29 squadre su 30, la maggior parte di esse proviene dagli Stati Uniti, con i Toronto Raptors che fanno eccezione in quanto club canadese.

L’azione NBA è sempre molto intensa, poiché ogni squadra gioca 82 partite nel corso della stagione. Questo significa che potete scommettere sul miglior campionato di basket del mondo tutto l’anno. Stiamo parlando sia di scommesse pre-partita che di scommesse live, quindi avete un numero illimitato di opzioni a vostra disposizione. Come si fa a partecipare all’azione e quali sono le quote Nomini NBA più popolari? Ve lo diciamo in questo articolo!

Spread di punti NBA

Proprio come le quote delle scommesse sulla NFL, anche i punti di scarto della NBA possono variare in modo significativo. Possono essere sia bassi che alti a seconda di chi gioca. Immaginate che Brooklyn sia sfavorita in casa di +5 punti contro Orlando, che è data per favorita in trasferta di +5 punti. Per incassare i biglietti vincenti, gli scommettitori di Brooklyn hanno bisogno che i Nets vincano subito o perdano con quattro punti di scarto o meno. Gli scommettitori di Orlando incassano se i Magic vincono di sei punti o più. Le scommesse originali vengono rimborsate se il margine finale è esattamente di quattro punti.

Opzioni di scommessa Moneyline NBA

I giocatori che non amano le quote spread possono invece scommettere sulle moneyline NBA. Conosciute anche come quote dirette, le quote moneyline vanno da +100 a +/-1000 o più, a seconda del calibro delle squadre. Nell’esempio, gli scommettitori di Los Angeles puntano 235 dollari per vincere 100 dollari sui Clippers, mentre i sostenitori dei Pelicans incassano 194 dollari su 100 scommesse. Come per la maggior parte delle opzioni di scommessa sull’NBA di Nomini, il vantaggio del campo di casa ha un grande impatto su quale squadra è indicata come favorita.

Opzioni di scommessa sul totale delle partite NBA

Con i numeri più alti di tutti i grandi sport nordamericani, le quote totali delle partite NBA sono solitamente comprese tra i 200 e i 240 punti. Per la partita Houston Rockets vs Dallas Mavericks, gli scommettitori hanno bisogno che il punteggio combinato sia di 228 o più punti. I giocatori che puntano sull’under devono avere un totale di 227 punti o meno. Il premio è lo stesso da entrambe le parti, quindi i biglietti vincenti pagano 100 dollari per ogni 110 dollari scommessi. I pronostici pre-partita e i totali in diretta sono pubblicati per ogni tempo e per tutti e quattro i quarti.

Futures NBA e opzioni per le scommesse prop

Disponibili tutto l’anno, le quote dei playoff NBA sono una popolare opzione di scommessa sui futures. I prezzi dei vincitori delle division e delle conference, oltre al campione delle NBA Finals, fluttuano durante la stagione regolare e durante i turni di playoff. Tra i più diffusi oggetti di scena per i giocatori figurano l’MVP della stagione regolare, il Rookie of the Year e il Defensive Player of the Year. Anche i puntelli per il premio NBA Sixth Man Award e Most Improved Player sono disponibili su Nomini.

Suggerimenti per scommesse NBA più intelligenti

Come in tutti i mercati delle scommesse sportive, non tutti i bookmaker pubblicano le stesse quote. Per questo motivo, è saggio avere conti presso due o più scommesse sportive di alto livello. La ricerca dei prezzi migliori fa parte di un corretto sistema di gestione del bankroll e il confronto delle quote è facile e veloce. Seguire un piano di ricerca adeguato è la chiave principale per il successo delle scommesse e su Internet si possono trovare molte informazioni preziose. È consigliabile controllare i record in casa e in trasferta e lo stato di forma di entrambe le squadre. Si devono esaminare anche i precedenti tra le squadre coinvolte, gli infortuni, la sede della partita e le trasferte recenti. Dato che le squadre hanno cinque titolari principali, che giocano la maggior parte dei minuti, il confronto del “potere delle stelle” è importante quando si scommette sul basket.

.