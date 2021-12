Quali sono le principali varianti del gioco del Poker? Tra piccole e grandi varianti la lista non è breve. Scopriamo le principali differenze

Tre macro categorie: community card, draw, stud. Oltre venti varianti. È il mondo del poker, con diverse alternative da giocare tra amici, in famiglia, o anche in rete grazie, ad esempio, all’esperienza di gioco in-app di Zoom. E solo alcune come Omaha, Texas, California Lowball e Razz sono ascritte al World Series of Poker, l’evento più prestigioso al mondo con tornei e campionati dedicati ai professionisti del tavolo verde. Ma ogni torneo e partita in genere differisce anche per le modalità di gioco: ecco allora i Sit & go, Freeroll, multitavolo, Freezout, Heads-up e Turbo.

I Freeroll, ad esempio, sono quei tornei per i quali non è necessario alcun buy-in, ossia nessuna quota di iscrizione. Per farsi un’idea su quali siano le piattaforme disponibili e sui campionati attivi basta consultare una delle guide sul tema disponibili in rete, proprio come questa che comprende anche una lista dei Tornei di Poker Freeroll. Per avere invece una panoramica delle altre versioni più popolari del poker, ecco un elenco di cinque alternative di gioco apprezzate in tutto il mondo.

Texas hold’em . Indubbiamente la più diffusa e giocata. Ogni giocatore riceve due carte coperte, dette hole cards. Il dealer ne distribuisce cinque, tre in contemporanea e altre due in due turni diversi: tutti i giocatori possono utilizzarle per giocare la propria mano. I giocatori puntano prima aver girato ciascuna carta. La mano migliore di poker vince il piatto.

Omaha . Tipica del nord Europa, è la variante più famosa del Texas. Le carte scoperte distribuite ad ogni giocatore sono quattro. Dopo di che, vengono posizionate sul tavolo cinque carte scoperte in tre momenti diversi del gioco (flop, turn e river). La giocata migliore deve necessariamente includere tre carte comuni e due carte personali. Altre varianti specifiche dell’Omaha sono Omaha Hi/Lo, 5 Card Omaha Hi/Lo, 6 card Omaha.

Courchevel . A sua volta derivata dall’Omaha, questa variante assegna cinque hole cards, ossia carte coperte, ad ogni giocatore. In un secondo momento il dealer distribuisce cinque carte scoperte (boards) comuni a tutti. Ogni giocatore deve utilizzare obbligatoriamente due hole cards delle proprie cinque insieme a tre boards al fine di ottenere la miglior combinazione con il totale di cinque carte. La differenza principale tra il Courchevel e il 5 Card Omaha sta nella prima carta del flop che viene scoperta a inizio mano, prima del giro di puntate del preflop.

Razz . Variante Low del Seven Card Stud, appartiene alla categoria dello Stud Poker: la macrocategoria che include le varianti di poker giocate con una o più carte scoperte. Si gioca quindi con tre carte coperte e quattro carte scoperte per ogni giocatore. Durante ogni mano i partecipanti ricevono sette carte complessivamente ma possono utilizzarne solo cinque per conquistare il piatto. Caratteristica singolare del gioco riguarda il tipo di punteggio vincente: occorre ottenere il più basso fra tutti. Scale e colori non valgono come punti alti. La migliore combinazione possibile è A-2-3-4-5.

Badugi . Variante asiatica del draw poker, il Badugi assomiglia al Razz perché vince la mano più bassa. Fra tutte, è la versione realmente diversa dalla maggior parte delle tipologie di poker. La graduatoria delle mani è ovviamente differente: quelle più forti sono composte da quattro carte basse di seme diverso chiamata appunto Badugi. Si gioca con puntate obbligatorie chiamate blind: il player alla sinistra del dealer punta uno small blind, mentre il giocatore a sinistra dello small blind punta un big blind.

Tra piccole e grandi varianti la lista potrebbe ampliarsi ancora: Chowaha, Double-board hold’em, Tic tac toe, Draw Poker, Ace to 5 Triple , Deuce to 7 Triple Draw, Kansas City lowball, Caribbean Stud Poker, Canadian Stud e Telesina sono solo alcune delle altre alternative del gioco mondo delle carte francesi al tavolo verde.