Call of Duty Warzone: nuova aggiunta al sistema anti cheat

L‘aggiornamento a livello kernel del sistema anti cheat di Call of Duty Warzone è stato implementato, il software d’ora in avanti monitorerà l’intero sistema

Alcuni mesi fa, Activision ha annunciato su Twitter che Call of Duty: Warzone riceverà un nuovo driver a livello di kernel per il suo sistema anti cheat e sembra che l’aggiornamento del sistema in questione sarà disponibile per i giocatori a partire proprio da oggi 9 dicembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Warzone: Activision a pugno duro contro chi gioca in modo illecito, “pieni poteri” al sistema anti cheat Ricochet

Il nuovo driver anti cheat di Call of Duty: Warzone avrà accesso all’intero sistema e dovrebbe funzionare in modo molto simile a Vanguard, il sistema di sicurezza implementato da Riot Games in giochi come Valorant. Secondo Activision, il driver consentirà al gioco di monitorare tutte le applicazioni in esecuzione sul sistema in modo da rilevare se un giocatore sta utilizzando o meno un software cheat. Activision afferma inoltre che la sofisticatezza dei moderni cheat engine rende quasi impossibile rilevare i cheaters con l’anti-cheat in-game e, in quanto tale, gli anti-cheat a livello di kernel sono l’unico modo per combattere il problema sempre crescente di chi gioca con mezzi illeciti.

An update from #TeamRICOCHET on our progress fighting against unfair play. Learn more: https://t.co/1YJD3sH0pk pic.twitter.com/aSeYbmjAUu — Call of Duty (@CallofDuty) December 7, 2021

Questa nuova tecnologia anti cheat è, ovviamente, esclusiva per i giocatori PC e verrà distribuita per la prima volta ai giocatori nella regione Asia-Pacifico. Come annunciato in precedenza, gli account accusati di cheat saranno banditi dall’intero franchise di CoD. Insomma: una posizione piuttosto chiara da parte di Activision.

Queste mosse da parte del colosso dell’intrattenimento videoludico fanno parte della strategia di quest’ultimo volta a debellare la piaga del cheating dai propri titoli, direttiva che è stata intrapresa già da tempo con l’introduzione del sistema anti-cheat Ricochet in Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone. Per quanto riguarda questi ultimi due titoli, vi abbiamo parlato in questo articolo qualche giorno fa di tutte le novità riguardanti la nuova season del gioco competitivo.

