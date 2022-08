Perché avete bisogno di un pannello di hosting?

Cos’è un pannello di controllo di hosting e perché può semplificarci la vita? Scopriamolo insieme!

Attualmente, molte aziende pubblicano le loro informazioni su Internet. Questo è utilissimo affinché un maggior numero di persone possa conoscere il marchio e i servizi che offre. Per questo, ogni azienda ha bisogno di un sito per potersi esprimere nel mondo di Internet. L’utilizzo del pannello di web hosting di ISPmanager consente di gestire siti e server in modo molto semplice.

Servizio di hosting

L’hosting un servizio che fornisce risorse hardware ed infrastrutturali per gestire i dati degli utenti su un server che ha costantemente accesso alla rete. In parole povere, si tratta di un computer remoto, attivo 24 ore su 24, su cui è memorizzato il sito web dell’azienda.

1. Tipi di hosting

L’hosting può essere di vari tipi. È possibile assegnare un hosting virtuale. In questo caso, il progetto dell’azienda si trova su un unico server che ospita più siti. Tali siti utilizzano lo stesso software e hanno pari diritti. Il server contiene molti siti che non richiedono grandi capacità e spazio su disco. Grazie alla sua semplicità, questa tipologia è considerata la più popolare tra i clienti.

Esiste anche un server dedicato virtuale (VPS). In questo caso, il proprietario del progetto ha la sua area dedicata sul server e può installare qualsiasi software. Poi, possiamo parlare di un server fisico dedicato. Il cliente riceve a disposizione un server fisico separato e può installare qualsiasi sistema operativo e modificare il software. Questo tipo di hosting è considerato un servizio di livello premium, utilizzato da clienti con requisiti elevati per progetti su larga scala.

Infine, possiamo parlare di cloud hosting. Combina diversi server che ospitano i progetti degli utenti. Il vantaggio principale di questo servizio è che i server possono scambiarsi a vicenda i progetti se il carico su uno di essi aumenta. Inoltre, l’indubbio vantaggio è la flessibilità della risorsa, dove il cliente paga solo per la quantità di energia che utilizza.

2. Parametri per scegliere l’hosting

Gli hosting si differenziano per vari parametri: la qualità del supporto tecnico, lo spazio su disco, il costo, le capacità tecniche e le funzionalità, le prestazioni, la protezione delle risorse dagli attacchi virtuali e così via.

Dopo aver analizzato che cos’è questo servizio, i diversi tipi e i suoi parametri, passiamo alla domanda più importante: come gestirlo? Esistono vari pannelli di controllo per questo scopo.

Pannello di hosting

Il pannello di controllo è uno speciale strumento software che deve avere un’interfaccia facile da usare e con il quale è possibile gestire le impostazioni del server e i siti ospitati su di esso. Lo scopo principale del pannello di controllo è quello di gestire funzionalità complesse utilizzando uno strumento semplice e comprensibile per gli utenti. Questi pannelli consentono di fare quanto segue:

Gestire siti e progetti. L’utente imposta una password e diritti d’uso che limitano gli altri utenti agli oggetti del file system, cripta i dati utilizzando un certificato digitale (SSL) e corregge gli errori. Crea forum e gallerie fotografiche utilizzando vari script. Gestire la posta. Ciò significa che l’utente può creare e cancellare caselle di posta, proteggere le e-mail dallo spam, gestire tutte le credenziali e impostare mailing list, filtri di posta e risposta automatiche. Avere la possibilità di gestire un dominio. Questa opportunità risiede nel fatto che l’utente è in grado di personalizzare l’account per i suoi scopi. Ad esempio, creare sezioni che verranno utilizzate per gestire i domini sul server, utilizzare anche gli alias dei siti. Se l’utente decide di creare dei sottodomini, questo gli permetterà di creare nuove parti del sito o un sito separato. Tutto questo è utile per gestire il sito in modo più flessibile e comodo. Gestire il database, ottenere statistiche dettagliate sul numero di utenti, sull’utilizzo della memoria e della larghezza di banda e ottenere assistenza tecnica. Semplificare il servizio. Con l’aiuto di algoritmi personalizzati, è possibile eseguire azioni quali: backup, controllo del sito per i link non funzionanti.

Scegliere un pannello di controllo per l’hosting

Innanzitutto, nonostante il fatto che il pannello di controllo debba essere semplice e comprensibile a prima vista, scegliere solo in base all’interfaccia non è una buona idea. Il cliente deve prestare attenzione all’interfaccia del pannello di controllo ma anche analizzare il resto delle funzioni del pannello di controllo.

Il cliente deve innanzitutto decidere gli strumenti del pannello di controllo: come si chiamano, secondo quali principi funzionano. Quindi deve decidere una fascia di prezzo. Il pannello di controllo può essere sia a pagamento che gratuito. Si può provare prima un pannello di controllo gratuito; questi pannelli di controllo possono essere molto semplici e facili da usare, ma bisogna tenere presente che le loro funzionalità sono limitate o potrebbero avere delle porte secondarie a disposizione. I pannelli di controllo gratuiti potrebbero non soddisfare i criteri del cliente, quindi la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare le demo dei pannelli di controllo a pagamento.

La versione demo aiuterà a valutare l’interfaccia, le caratteristiche e la velocità del pannello di controllo dell’hosting. Al momento ci sono molti pannelli di controllo sul mercato, quindi è meglio iniziare con quelli che si sono già affermati sul mercato. Come ISPmanager, VestaCP, CPanel, DirectAdmin, Plesk, Webmin e molti altri.

I pannelli di controllo dei siti discussi sopra sono adatti a realizzare progetti web di livelli di complessità completamente diversi. Ogni utente può decidere in autonomia in base agli obiettivi che si prefigge quali pannelli di controllo sono adatti ai suoi scopi. I vantaggi di uno o dell’altro pannello per un cliente possono essere la soluzione a tutti i problemi, mentre per un altro alcune funzioni possono diventare uno svantaggio. In conclusione, possiamo dire che la scelta dovrebbe essere fatta solo dopo che l’utente ha visitato i siti, confrontato i prezzi e i servizio. Dalla sezione web e sociale è tutto, continuate a seguirci!