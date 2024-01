Natale a Papertown: un Amunra casino che vi farà entrare nello spirito

Se amate la stramba combinazione di slot e origami, forse questo articolo può fare per voi: vi presentiamo Natale a Papertown

Vi piacciono le slot, gli origami e l’artigianato natalizio? Se è così, Christmas in Papertown è la slot natalizia perfetta per voi. Se state cercando un posto dove giocarci, non cercate altro che il Amunra casino.

Questo gioco da casinò semplice ma così affascinante è dotato di jolly e giri gratuiti. C’è anche una vincita massima di 1.250 volte la puntata da mettere sotto l’albero. Cosa si può chiedere di più?

Una slot ispirata alla deliziosa arte di piegare la carta

Si potrebbe pensare che una slot a tema origami non sia popolare tra i giocatori. E sebbene esistano molte slot con questo tema, la sua unicità è ciò che la distingue.

Nel momento in cui si lancia il gioco al Amunra casino, la prima cosa che salta all’occhio è il notevole design. Sia gli elfi che le decorazioni natalizie sono bellissimi piegati in carta.

Poiché Christmas in Papertown è un gioco in HTML 5, è possibile giocarci su qualsiasi dispositivo senza problemi.

La colorazione è leggera e piuttosto fredda e ci ricorda una fredda giornata invernale.

Come giocare a Natale a Papertown

Iniziare con il Natale a Papertown è davvero facile. Prima di tutto,

Assicuratevi di controllare l’entità della puntata prima di iniziare a girare.

Viene impostata in anticipo e se la dimensione non è di vostro gradimento, potete cambiarla in qualsiasi momento. Ecco come giocare al Amunra casino passo dopo passo:

Regolare la puntata utilizzando le frecce. Quando siete soddisfatti del vostro livello di puntata, siete pronti per iniziare. Ora premete “Spin” per avviare i rulli e divertitevi.

Simboli presentati

Probabilmente non sarete mai così desiderosi di imparare a piegare gli origami come quando giocherete a Christmas in Papertown. I simboli decorativi hanno un aspetto molto accattivante.

Per ottenere una vincita è necessario che su una linea di pagamento siano presenti da tre a cinque simboli corrispondenti. Ci sono un totale di 20 linee di pagamento e tutte vanno da sinistra a destra.

In altre parole, il primo simbolo della combinazione vincente deve trovarsi anche sul primo rullo del gioco.

Tra i simboli che pagano di più ci sono le figure e le decorazioni associate al Natale.

Questi includono un pupazzo di neve, renne, ghirlande natalizie e altro ancora. I simboli a pagamento più bassi sono costituiti dalle carte di taglio J – A e si presentano anche sotto forma di origami.

Ora daremo un’occhiata ai simboli speciali di cui è necessario essere consapevoli.

I piccoli aiutanti di Babbo Natale agiscono come wilds

Il divertimento inizia quando sul campo di gioco atterrano piccoli gnomi vestiti di verde, che offrono grandi possibilità di vincita.

I piccoli aiutanti di Babbo Natale fungono da jolly in Christmas in Papertown. Ciò significa che possono sostituire tutti gli altri simboli del gioco, a parte i simboli bonus. In questo modo, gli gnomi possono aiutarvi a creare o migliorare un profitto.

Vale la pena menzionare anche il Babbo Natale vestito di rosso che funge da simbolo bonus del gioco. Anch’esso può farvi ottenere delle vincite straordinarie.

Unisciti a noi in un’avventura natalizia in un mondo fatto di carta

In Christmas in Papertown, il fornitore ha scelto un concetto relativamente semplice. Questo è il filo conduttore di tutto, dal design alle funzioni del gioco.

Tuttavia, il fatto che sia semplice non significa necessariamente che sia brutto. La bellezza sta nelle cose più semplici, come dice Ernst.

Vi abbiamo già parlato del funzionamento dei jolly. A questo si aggiunge un gioco bonus con il layout forse più classico di tutti. Stiamo ovviamente parlando dei giri gratuiti.

Babbo Natale vi offre giochi bonus con giri gratuiti come regalo di Natale al Amunra casino.

Tuttavia, Babbo Natale non può distribuire il bonus natalizio da solo. Per attivare il bonus sono necessari almeno cinque Babbi Natale nello stesso giro.

Poiché gli gnomi fungono da scatter, possono atterrare in qualsiasi punto del tabellone e attivare il round bonus.

Se più di 5 Babbi Natale atterrano nello stesso giro, si ottiene un giro extra per ogni Babbo Natale aggiuntivo. Al massimo, è possibile iniziare la partita bonus con 17 giri.

Durante il round bonus, è garantita la presenza di wild a ogni giro.

Si ha anche la possibilità di ottenere giri aggiuntivi atterrando cinque o più Santa scatter.

Continuate a seguirci qui sulle pagine di tuttotek.it!