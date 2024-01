Rinforzare le difese informatiche dell’azienda: l’outsourcing dei servizi di protezione la strategia migliore

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali possono essere le possibili risorse per rinforzare le difese informatiche della vostra azienda

In uno scenario aziendale come quello in cui ci muoviamo al giorno d’oggi, i pericoli per la propria organizzazione possono senz’altro insorgere da ambienti completamente diversi tra loro. E in men che non si dica ecco che dati, operazioni e pure il buon nome della società finiscono per essere definitivamente incrinati.

Indipendentemente dal fatto che le minacce corrispondano ad attacchi informatici, piuttosto che violazioni della sicurezza o crisi che non erano state previste, ecco che una strategia proattiva è sempre la soluzione più adatta per proteggere interessi e dati dell’azienda. Di conseguenza, è inevitabile pensare immediatamente a come rendere più forti le difese informatiche. Una delle strade sempre più battute negli ultimi tempi è rappresentata dall’esternalizzazione dei servizi di protezione.

Cosa succederà nel 2024

Non c’è dubbio che, dal punto di vista delle sfide affrontate nel campo della sicurezza informatica, il 2023 è stato fondamentale. Tanti i passi in avanti che sono stati fatti, ma altrettanti sono quelli ancora da compiere. Ecco spiegato il motivo per cui ci si deve attendere nuove trasformazioni e minacce sempre più complesse, che richiedono necessariamente di puntare su soluzioni a livello di sicurezza estremamente all’avanguardia e integrate.

L’importanza di usare una SD-WAN

Tra le soluzioni più gettonate per rinforzare la propria rete aziendale, troviamo certamente anche la SD-WAN. Si tratta di una complessa architettura WAN virtuale che offre alle aziende l’opportunità di effettuare la connessione in maniera ovviamente sicura ed efficiente, degli utenti alle diverse applicazioni.

Tra i punti di forza legati all’uso di una simile tecnologia troviamo una notevole efficacia d’azione e una diminuzione netta delle spese riguardanti la gestione delle reti. Grazie a una SD-WAN, quindi, le organizzazioni sono in grado di garantire app molto più reattive a dei prezzi più bassi e con tempistiche molto più contenute in confronto ai normali servizi. Interessante mettere in evidenza come la SD-WNA venga ottenuta grazie alla separazione tra le app e i servizi di rete sottostanti, grazie all’uso di un overlay virtuale che è legato a svariati criteri prestabiliti.

Ormai le WAN classiche non sono più in grado di garantire un sufficiente livello di sicurezza. Di conseguenza, è chiaro che le aziende hanno bisogno sempre più spesso di fare un passo in avanti a livello di sicurezza implementando una SD-WAN .

Si prevede un aumento degli attacchi ransomware

Tanti addetti ai lavori hanno messo in evidenza una previsione piuttosto comune, ovvero che nel 2024 il numero degli attacchi ransomware aumenterà notevolmente. Un trend in crescita che in realtà ha preso il via già da qualche anno. Ci sono elevate probabilità che a finire nel mirino non saranno solo le aziende, ma pure tanti enti pubblici e altri infrastrutture critiche. Per questo motivo, poter contare su delle ottime ed efficaci soluzioni a livello di backup fa la differenza per cercare di evitare che le minacce dei ransomware possano tramutarsi in situazioni sempre più complicate da affrontare per l’azienda.

AI e attacchi informatici

Tra i vari trend legati alla cybersicurezza che si prevedono per il 2024 troviamo certamente anche quello legato agli attacchi legati all’AI. È chiaro che si prevede che i vari criminali informatici utilizzino sempre più di frequente l’AI e il machine learning per rendere automatiche alcune attività e migliorarle. L’intento è quello chiaramente di rendere i vari attacchi informatici molto più complessi e sofisticati. Ed è chiaro che, al tempo stesso, anche chi lavora nell’ambito della sicurezza informatica dovrà a sua volta fare dei progressi con l’uso dell’intelligenza artificiale, per provare a restare sempre un passo avanti in confronto alle diverse minacce.

D’altro canto, sono proprio le medesime risorse e strumenti che vanno a garantire ai criminali informatici delle capacità sempre più avanzate che possono diventare estremamente utili anche per adeguare e rendere ancora più resilienti le difese informatiche. L’applicazione dell’AI, usata sempre più spesso anche a bordo degli smartphone, nell’ambito della sicurezza informatica, però, dovrà avvenire sempre più mediante un approccio diligente e responsabile.

