Le vecchie console hanno ancora mercato? Ecco quanto valgono

I prodotti tecnologici realizzati attualmente presentano molteplici caratteristiche, svariate funzioni e si avvalgono di strumenti moderni in grado di ottimizzare le prestazioni. Le console rientrano tra gli articoli più richiesti in assoluto, a qualunque brand appartengono, perché riescono ad appassionare i giovani di tutto il mondo, unendo le vecchie e le nuove generazioni. A proposito di generazioni, anche le console invecchiano e vengono fabbricati e lanciati sul mercato dei modelli nuovissimi, ampiamente migliorati su qualsiasi fronte possibile. Il fascino per il vintage e l’indole nostalgica, invogliano gli individui a recarsi presso i mercatini dell’usato oppure su dei portali online dedicati alla compravendita, così da cercare le loro vecchie console.

Le console da gioco di vecchia generazione sono diventate veri e propri oggetti di culto per una certa nicchia di persone, tant’è che chi ne possiede una e desidera liberarsene può addirittura realizzare un piccolo guadagno vendendola. Naturalmente a incidere sulla valutazione di una console c’è anche lo stato in cui versa e al riguardo suggeriamo di realizzare un involucro protettivo adeguato (gli elementi in plastica per imballaggi sono l’ideale per questa tipologia di oggetti) qualora la vendita avvenga attraverso canali online e necessiti dunque di una spedizione con corriere. Esistono differenti tipi di console, alcuni molto vecchi vengono conservati con cura da appassionati e collezionisti in ogni angolo del pianeta. Ma hanno effettivamente ancora mercato console come il Nintendo Nes? E qual è il loro valore? Segue un approfondimento a riguardo.

Il valore delle vecchie console: quali hanno ancora mercato?

Il primo videogioco di Super Mario vede la luce nel lontano 1985, ma ancora oggi si può considerare una delle più grandi esclusive di Nintendo. Gli adattamenti del gioco avente come protagonista l’idraulico italiano sono molteplici, poiché ogni console ha le sue versioni di Super Mario. Ciò dimostra che gli appassionati non possono dimenticare nessuno dei giochi che hanno amato, e collezionano con cura i loro tesori nel corso del tempo, a dispetto del progresso costante delle console moderne.

Tuttavia, le case di produzione sono a conoscenza del fatto che i videogiocatori restino legati a determinati modelli di console, e quindi ne approfittano per ottimizzare e modernizzare alcuni vecchi sistemi da lanciare loro sul mercato, puntando sulla nostalgia. Altre console, invece, hanno valore nella loro integrità e nel loro assetto vintage, come ad esempio l’APF Imagination del 1979, il quale con scatola originale e in ottime condizioni può valere persino 6mila euro. Il Commodore 64Gs è uno dei pezzi più rari perché non se ne vedono molti in giro, e quindi ha un valore pari a 1.000 euro. Il Nintendo Nes ha dominato il mercato a cavallo tra gli ‘80 e ‘90, e oggigiorno il suo prezzo d’acquisto è di circa 100 euro.

Il valore delle edizioni speciali

Le edizioni speciali di alcune console hanno un valore elevatissimo, e vengono ricercate sul mercato proprio perché sono rare e affascinanti. La versione Halo di una Xbox può superare i 500 euro, mentre il Gameboy Mini presenta un valore di circa 200 euro. Il Nintendo DS in edizione limitata è una delle vecchie console che ha maggior mercato, specialmente se venduto in ottime condizioni. Proseguendo, il Gameboy Advance CoroCoro è praticamente introvabile, e qualcosa lo si trova ancora se si guarda al mercato statunitense, dove si aggira attorno ai 5mila dollari.

Il Gameboy Advance SP di Zelda, oggigiorno è probabilmente la console più ricercata e di valore in assoluto: si parla di 8.000 dollari all’incirca. Alcune Playstation hanno ancora mercato, come la PS2 Automotive Edition, realizzata in cinque colorazioni diverse in onore del traguardo delle 20 milioni di console vendute dal suddetto marchio. La PS3 Slim versione Final Fantasy XIII presenta un costo attuale che si aggira tra i 400 e gli 800 euro.