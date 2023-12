Spaceman: il teaser del nuovo film Netflix con Adam Sandler

Netflix amplia il proprio catalogo della piattaforma streaming mostrandoci il primo teaser di Spaceman, il nuovo film di fantascienza originale Netflix con protagonista Adam Sandler

Netflix ha pubblicato proprio oggi il primo teaser trailer ufficiale di Spaceman, il nuovo film con protagonista Adam Sandler, che sarà affiancato dalla giovane attrice londinese Carey Mulligan, che interpreterà la moglie del protagonista. Spaceman è l’adattamento del romanzo Il Cosmonauta, scritto da Jaroslav Kalfar. Alla regia troviamo Johan Renck, più conosciuto per aver diretto la serie televisiva Chernobyl, su una sceneggiatura di Colby Day. Nel cast ci sarà anche Paul Dano, ovvero l’Enigmista del film di Matt Reeves The Batman.

Spaceman: il teaser e la trama del film

Rendendosi conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta tornato sulla Terra, l’astronauta, protagonista del film interpretato da Adam Sandler, cercherà disperatamente di riappacificarsi con la moglie e riceve aiuto da una creatura misteriosa che si nasconde negli angoli più bui della sua nave. Un film che per certo si discosta totalmente dai classici film dove Adam Sandler ha recitato. Infatti, i suoi film principalmente erano film comici, a volte divertenti e di successo, come nel caso del blockbuster Pixel, altre volte invece con dei film davvero scadenti che non hanno avuto molte recensioni positive come I Ridicoli 6. A volte l’attore statunitense ha superato i propri limiti della decenza, ma negli ultimi anni ha dato una svolta alla sua carriera, interpretando ruoli più seri, come nel caso di Hustle, sempre un film originale Netflix.

Insomma, siamo molto curiosi di scoprire come l’attore si è comportato in questo nuovo mondo fantascientifico dove interpreta un astronauta disperato e solitario. Siamo sicuri che Adam Sandler abbia del potenziale, un potenziale che ha limitato recitando esclusivamente in film comici, ma questo Spaceman potrebbe essere l’eccezione alla regola. Il film uscirà su Netflix l’1 marzo 2024. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

