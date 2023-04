La ruota della fortuna che piace ai giocatori online

Un gioco semplice da capire, quello di Crazy Time live, e divertente da vivere che, col passare degli anni, continua a coinvolgere i giocatori di ogni età e sesso

La ruota della fortuna è un format che piace da anni e non stanca mai: dai più celebri programmi televisivi ai giochi da casinò, infatti, la sua eterna fortuna attraversa generazioni che continuano a ricercarla per divertirsi e allietare il tempo libero. È proprio in virtù di questo che, ancora oggi, i casinò anche online ripropongono formule diverse di questo stesso gioco continuando a riscontrare grande apprezzamento da parte del pubblico.

Ne è un esempio Crazy Time live, un game show online che, con la famosa ruota che gira, ripropone proprio il format televisivo tanto amato dei quiz televisivi più famosi. Indiscussa protagonista del gioco è ovviamente una ruota verticale, composta da 54 segmenti, ciascuno contenente un numero (1, 2, 5 o 10) che corrisponde ad una vincita o all’avvio di un giro bonus. Il giocatore, per vincere, deve indovinare su quale segmento si fermerà la ruota al termine del giro.

Ma come si gioca a Crazy Time live?

Per divertirsi a questo colorato e sorprendente gioco senza tempo che appassiona molti giocatori online e, soprattutto, permette di vincere somme interessanti, è ovviamente necessario avere un conto gioco sul sito: basterà quindi accedervi o crearne uno. Una volta dentro è sufficiente cercare il gioco e selezionarlo. A questo punto viene richiesto di effettuare la propria giocata scegliendo il segmento sul quale si pensa che la ruota terminerà il suo giro: una volta chiusi i giochi (quando, quindi, il tempo a disposizione per piazzare la puntata sarà terminato) il presentatore, come nel quiz tv, girerà la ruota avviando, allo stesso tempo, anche il gioco Top Slot a due rulli, che determina un moltiplicatore casuale per una posizione di puntata altrettanto casuale, che sia un numero o un Bonus:

Se la posizione di puntata e il moltiplicatore si allineano sulla riga orizzontale centrale allora si crea una combinazione vincente e il bonus viene assegnato alla posizione di puntata corrente;

In caso contrario il gioco procederà normalmente, senza moltiplicatore.

Quando la ruota del gioco principale si sarà fermata, se toccherà il segmento prescelto, la vincita sarà moltiplicata per il moltiplicatore di Top Slot, nel caso delle posizioni di puntata numerate, mentre nel caso delle posizioni di puntata Bonus si moltiplica il moltiplicatore vinto nel gioco Bonus con il moltiplicatore di Top Slot.

Il giocatore vince quando la ruota Crazy Times si ferma sulla sezione numerata o Bonus su cui aveva precedentemente puntato. Il premio viene moltiplicato se il moltiplicatore è stato assegnato alla posizione di puntata selezionata.

Il valore delle vincite coincide con il numero del segmento vincente: il numero 5 paga 5 a 1, il 10, 10 a 1 e così via: in caso di vincita il valore della puntata piazzata si aggiunge a quello dei premi.

Un gioco semplice da capire, quello di Crazy Time live, e divertente da vivere che, col passare degli anni, continua a coinvolgere i giocatori di ogni età e sesso proprio per le sue caratteristiche: non servono abilità matematiche o logiche, ne studi approfonditi… certo la dea bendata può metterci lo zampino; quindi, una buona dose di intuito e fortuna potrebbe fare la differenza!