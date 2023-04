I Cavalieri dello Zodiaco: il trailer ufficiale del live-action di Tomek Baginski

Diffuso online il trailer uffciale del film live-action, I Cavalieri dello Zodiaco. Per la prima volta sul grande schermo; diretto da Tomek Baginski, debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 26, 27 e 28 giugno 2023

Rivelato nelle scorse ore da Sony Pictures, il trailer italiano del film live-action, I Cavalieri dello Zodiaco. Già ambita da molti fan della serie animata; la pellicola vede la regia per mano di Tomek Baginski, e trae la sua ispirazione dal noto manga, Saint Seiya di Masami Kuruma. Prima grande rappresentazione cinematografica sul grande schermo, sarà disponibile nelle sale italiane come evento esclusivo il 26, 27 e 28 giugno 2023.

Prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures, sono presenti nel cast l’attore Mackenyu Arata nel ruolo del protagonista Seiya; Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos , Nick Stahl e Sean Bean nel ruolo di Alman Kiddo, l’uomo che recluterà il protagonista per farlo diventare un cavaliere.

I Cavalieri dello Zodiaco: trama e dettagli del film live-action

I fan della saga sono già pronti per esultare l’arrivo nelle sale del live-action I Cavalieri dello Zodiaco. Un trailer avvincente colmo di azione e colpi di scena mozzafiato. Come riportao dalla sinossi ufficiale; in questo lungometraggio verremo trasportati all’interno della storia che ruota attorno a Seiya un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro.

Improvvisamente, nel corso di un combattimento clandestino, un potere magico mai visto prima si sprigiona in lui; coinvolgendolo in un mondo mai visto prima d’ora. Un mondo diverso di santi in guerra, di antichi addestramenti magici e di una Dea che chiama la sua protezione per poter sopravvivere. Spinto ad abbracciare il suo destino, dovrà sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

