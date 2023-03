Hosting per sito WordPress: quali caratteristiche deve avere

Quali caratteristiche deve avere un Hosting per sito WordPress? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

WordPress è uno dei più diffusi Content Management System (CMS). È la principale piattaforma per Blog, apprezzata per la sua semplicità di utilizzo, che la rende accessibile anche a utenti senza esperienza nella realizzazione di siti web o e-commerce per la sua versatilità e per l’elevata possibilità di personalizzazione. Inoltre, WordPress è la piattaforma perfetta per chi cerca buone performance e la giusta stabilità operativa. Al fine di sfruttare al massimo questo CMS, evitare la generazione di errori, rallentamenti e problematiche che possano influire in modo negativo sull’esperienza utente, risulta necessario però scegliere un hosting adatto per il sito realizzato con WordPress.

Funzionalità specifiche degli hosting WordPress

Il funzionamento di un servizio hosting per siti web tradizionali non è molto diverso da un hosting specifico per siti WordPress. Quello che cambia, scegliendo questo servizio dedicato, è l’ottimizzazione del server che permette alla piattaforma WordPress di funzionare senza problemi e di offrire ottime prestazioni ottimali. Inoltre, il servizio di hosting dedicato a WordPress, dà accesso completo ai file tramite FTP, al Database, e permette di aggiornare il CMS e i suoi plug-in direttamente dal pannello dedicato alla gestione del sito web.

Il servizio hosting per WordPress offre anche vantaggi quali: spazio web SSD, un sistema di posta elettronica con connessione sicura e utili backup giornalieri automatici. In base all’hosting a cui ci si affida, scegliendone uno dedicato a WordPress, si ha accesso in genere anche un servizio di assistenza clienti fornita da operatori e tecnici che hanno competenze specifiche per fornire indicazioni sulla gestione del servizio dell’hosting dedicato a questo CMS.

Pannello di controllo intuitivo per eseguire operazioni con un click

Molto interessante è la possibilità di accedere a un pannello di controllo dal quale si possono gestire tutte le operazioni, come il trasferimento di file e la loro gestione e la creazione di eventuali sottodomini. Sempre dal pannello di controllo, è possibile effettuare anche altre operazioni più complesse, come la creazione e la gestione dei database che sono alla base del funzionamento di WordPress, rese semplici grazie all’interfaccia grafica intuitiva.

WordPress già installato nell’ultima versione disponibile

Ad esempio, tra i vari servizi offerti da un hosting economico per WordPress, si troverà l’ultima versione del CMS pronto all’uso con pochi click. Questo non succede, invece, se si sceglie un hosting generico. In questo caso, sarà necessario effettuare il download e l’installazione in autonomia del CMS, con tanto di configurazione del database MySQL, una procedura che può essere complessa, soprattutto se non si hanno le competenze giuste. Inoltre, spesso gli hosting mettono a disposizione dell’utente anche un’utile area di test, definita area di staging, per effettuare delle prove, magari prima di aggiungere un nuovo tema o un plug-in, per verificare che non ci siano incompatibilità.

Backup rapidi e automatici

Un hosting WordPress offre la possibilità di eseguire dei backup in modo rapido e automatico. Si tratta di un’operazione molto importante che consente di ripristinare il sito in seguito a un malfunzionamento che può essere causato da un errore o da un eventuale danno subito. Grazie ai backup giornalieri, si potrà avere sempre una versione online e funzionante del proprio sito, dato che potrà essere ripristinata velocemente.

Sistemi per la sicurezza del sito web

I siti web possono essere molto vulnerabili agli attacchi informatici, tra l’altro sempre più frequenti. Se questo succede al proprio sito WordPress, non solo si avranno dei malfunzionamenti che impediranno agli utenti di vedere le pagine web, ma si rischiano anche altre spiacevoli conseguenze, come quella di subire un furto di dati, di non avere più accesso al proprio sito o che i contenuti vengano modificati. Gli hosting Worpdress, oltre alla presenza di firewall, offrono anche dei sistemi di sicurezza funzionali ed efficaci contro malware e attacchi DDoS, solo per citare alcune delle minacce più comuni che intercorrono sul web. In conclusione, scegliere un hosting WordPress è la soluzione perfetta per garantire sicurezza, funzionalità e performance ottimali al tuo sito web.

