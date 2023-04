Dal videogame alla slot machine: quando il titolo è di successo!

Un modo per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente è quello di trasferire la narrazione di video giochi famosi, sperimentati e di sicuro successo, sui rulli delle slot machine

Tutti conoscono le slot machine e il loro funzionamento, anche coloro che non vi hanno mai giocato. E molti sanno quanto sia importante, in un modello di gioco che si ripete grosso modo identico da un titolo all’altro, trovare qualche elemento di diversità che consenta, alle software house, di attrarre nuovo pubblico e di consolidare quello esistente e, ai gamer, di non annoiarsi e di trovare invece sempre nuovi stimoli.

È per questo che, oggi, entrando in un casino o scorrendo l’elenco delle slot di un casino online, potrebbe sembrarti di consultare il catalogo di una casa di videogame: Call of Duty, Space Invaders, Tomb Raider, Street Fighter, Resident Evil sono sicuramente tra le migliori slot con RTP più alto ispirate a videogame famosi.

Ecco la nostra breve, ma esaustiva, recensione. Buona lettura!

Call of Duty

La prima slot machine di cui andremo a parlare è un titolo più che classico, che ha girato tantissimo su PlayStation: pensa che dal 2003 al 2022 sono usciti 21 capitoli della saga Call of Duty, cui va sommata una dozzina di titoli di spin-off. Per chi non lo sapesse si tratta di un videogame del genere definito “sparatutto in prima persona”, che ha coinvolto milioni di appassionati gamer in tutto il mondo.

Di recente, la software house che lo produce, la Activision Blizzard, è stata acquisita da Microsoft – Xbox e quindi, in un prossimo futuro, si potrà giocare a CoD sia da PlayStation sia da Xbox.

Nel frattempo, gli appassionati di macchinette possono dilettarsi con la slot machine Call of Duty, disponibile su tutti i più importanti casino online. I simboli che girano sui rulli, gli effetti speciali grafici e gli effetti sonori sono talmente coinvolgenti, che, tra uno spin e l’altro, sembra di calarsi nell’atmosfera del videogame originale.

Space Invaders

Un altro tema super classico dei videogame è la difesa da attacchi alieni, nel solco della più tradizionale filmografia e simbologia nordamericana: ed eccoci, quindi, alla slot machine Space Invaders, la quale ha tuttavia origini nipponiche, e non statunitensi.

Il tema è scontato: gli alieni attaccano il pianeta Terra e il giocatore deve respingere a tutti i costi l’invasione extraterrestre. Quello che potrebbe stupire è che Tomohiro Nishikado sviluppò questo videogame nel lontano 1978: evidentemente, però, il lavoro fatto è talmente ben riuscito che a distanza di 45 anni, non solo si gioca ancora molto al video gioco, ma si puntano fiches anche alla slot ispirata a questo titolo.

Dalla primissima versione Arcade a quelle di Atari, Nintendo e via via a tutte le altre, il gioco per console si è evoluto, da un punto di vista grafico, sonoro e di effetti speciali, ovviamente, andando a rispondere alle esigenze delle più recenti generazioni di giocatori. La slot machine Space Invaders, invece, per una scelta precisa dei produttori, ricalca in pieno la splendida versione vintage e retrò del 1978!

Tomb Raider

Come parlare di slot machine online ispirate a video giochi che hanno avuto un grande successo di pubblico, senza citare Tomb Raider? Impossibile!

Nel 1996, il gioco fu sviluppato da Core Desing per essere commercializzato originariamente per Sega Saturn e, successivamente, per PC e PlayStation. La notorietà e la diffusione del gioco furono tali da spingere la Warner Bros a realizzare ben tre film per il grande schermo (usciti tra il 2003 e il 2018).

È così che Microgaming, una delle principali software house del settore gaming, ha deciso di realizzare una slot machine che vede protagonista assoluta l’archeologa inglese Lara Croft: alla ricerca di antichi tesori, Lara deve districarsi su 5 rulli e 15 linee di pagamento.

Street Fighter

In questa recensione delle migliori slot online ispirate ai più noti e diffusi videogame di tutti i tempi, Street Fighter, per gli appassionati SF, è, dopo Space Invaders, il più datato. L’uscita del videogioco arcade SF risale infatti al 1987: per tutti gli anni Novanta e anche molto dopo, ha influenzato e coinvolto milioni di gamer appassionati del segmento “combattimento”.

Calci girati, calci saltati, calci in sequenza, pugni a raffica, … dalla prima versione con joystick a due bottoni al controller con sei, le ore trascorse a sfidare gli avversari non si contano. E non poteva, quindi, non arrivare, nel 2020, anche la slot machine a tema Street Fighter, dagli sviluppatori di NetEnt.

La slot ricalca fedelmente il gioco, fin dalla scelta dei personaggi: Ken, Ryu, Chun Li, Zangief, Guile. Da provare assolutamente!

Resident Evil

Qui, il successo del titolo al box office è stato tale da occultare a quasi tutti che, base di ispirazione per il film, è stato il video game di genere survival horror uscito nel lontano 1996. Ma a chi si sia ispirato il produttore della slot machine, a questo punto, resta un mistero, degno dell’ambientazione del film, del videogame e della slot!

Ad ogni modo, nella rotazione dei rulli, nell’apparizione di simboli wild e scatter e nella colonna sonora del gioco Resident Evil disponibile in tutte le principali piattaforme di gambling, ritroverai la stessa terrificante atmosfera: case abbandonate, zombi e tanta, tanta paura.