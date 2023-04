Che cos’è il Crazy Time e come si gioca?

Il gameplay di Crazy Time è facile da capire: tutto ciò che i giocatori devono fare è scommettere su uno dei quattro giochi presenti nello show

Crazy Time è un gioco di casinò in stile game show in diretta streaming sviluppato da Evolution Gaming. Presenta quattro ruote che girano, ognuna delle quali offre moltiplicatori e premi che possono andare dal denaro ai giri. I giocatori possono vincere fino a 20.000 volte la loro puntata con un solo giro di ruota!

Il gameplay di Crazy Time è facile da capire: tutto ciò che i giocatori devono fare è scommettere su uno dei quattro giochi presenti nello show: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time. Questi giochi si svolgono in tre round, ognuno dei quali ha un proprio moltiplicatore. I giocatori dovranno innanzitutto scegliere l’importo che desiderano scommettere e poi selezionare un risultato per il round a cui stanno giocando: un moltiplicatore e/o un premio.

Il gioco inizia con la Caccia al denaro, in cui i giocatori devono sparare a 6 bersagli sullo schermo per rivelare premi in denaro. Segue il round Pachinko, con 18 slot tra cui i giocatori possono scegliere. Successivamente, il round Coin Flip vede il lancio di due monete l’una contro l’altra: se entrambe escono con testa o croce, il moltiplicatore aumenta in modo esponenziale! Infine, il round Crazy Time si attiva quando il giocatore fa girare una ruota contenente 24 segmenti; questo segmento determinerà il premio o il moltiplicatore vinto.

Al termine di tutti e tre i round, le puntate vengono moltiplicate per i rispettivi moltiplicatori e sommate per creare un importo totale di vincita. Questo importo viene poi moltiplicato per il moltiplicatore finale del round Crazy Time per vedere quanto denaro hanno vinto i giocatori. A questo punto, non resta che riscuotere le vincite e passare al gioco successivo!

Sebbene Crazy Time possa sembrare un gioco complicato a prima vista, una volta presa la mano, può essere molto facile e divertente da giocare. Con giri emozionanti, enormi moltiplicatori e premi in denaro in palio, cosa c’è di meglio? Tentate la fortuna oggi stesso e scoprite se potete diventare uno dei fortunati vincitori!

Dove si può trovare un gioco del tempo pazzo?

Crazy Time è disponibile in molti casinò online, tra cui Eurobet e Sisal. Il gioco si trova nella sezione casinò dal vivo di questi siti e i giocatori dovranno registrare un conto per poter partecipare. Per chi vuole vivere un’esperienza completa, vale la pena di notare che Crazy Time è disponibile anche su dispositivi mobili!

Se siete alla ricerca di un nuovo gioco divertente ed emozionante da provare, allora non cercate oltre Crazy Time! Con il suo gameplay facile da seguire e le potenziali vincite enormi, questo potrebbe essere il gioco che fa per voi.

Come iniziare a giocare al gioco del casinò Crazy Time?

Per iniziare a giocare a Crazy Time, i giocatori devono registrare un conto presso un casinò online partecipante. Una volta fatto questo, possono recarsi nella sezione del casinò live e cercare il gioco Crazy Time. I giocatori potranno quindi scegliere l’importo che desiderano scommettere prima di selezionare il risultato e far girare la ruota!

È importante ricordare che c’è sempre la possibilità di perdere denaro quando si gioca a un gioco d’azzardo come Crazy Time, quindi è meglio assicurarsi di stabilire un budget prima di iniziare. Se si pensa di essere in difficoltà, vale la pena di fare una pausa o di smettere del tutto il prima possibile: è meglio essere sicuri che dispiaciuti!

Crazy Time è un gioco ideale per chi è alla ricerca di un modo nuovo ed emozionante di sperimentare il gioco del casinò online. Con il suo gameplay semplice ma entusiasmante, gli enormi moltiplicatori e i potenziali premi in denaro, cosa c’è da non amare? Se pensate che Crazy Time possa essere il gioco perfetto per voi, iscrivetevi oggi stesso su Eurobet o Sisal e provatelo!