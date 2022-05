Cose da considerare quando ci si trasferisce a Dubai con i bambini

A Dubai ci sono tantissime possibilità per chi ci trasferisce con i propri bambini. Vediamo perchè!

Dubai è una regione dove ci sono pochi luoghi storici, dove si guarda troppo al passato, ma dove si investe molto nel presente e si fa di tutto perché gli attuali residenti non abbiano bisogno di nulla. Un luogo dove le persone vengono trattate in questo modo è l’ideale per trasferirsi con tutta la famiglia, perché è sempre bello portare i bambini in un paese dove hanno un futuro promettente. E, nonostante sia quasi impossibile ottenere la cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti, il governo statale incoraggia gli stranieri (soprattutto quelli che sono disposti a investire nella sua economia) a trasferirsi qui con le loro famiglie. Investire in proprietà a Port de La Mer, Grand Views o qualsiasi altra comunità residenziale significa investire in un futuro prospero per te e i tuoi figli.

Istruzione se acquisti proprietà a Dubai

Se ti trasferisci a Dubai con bambini in età prescolare o scolare, cercherai sicuramente di assicurarti che possano ricevere una buona istruzione. Negli Emirati Arabi Uniti ci sono molte istituzioni di istruzione prescolare, secondaria e superiore, sia pubbliche che private.

Le istituzioni educative prescolari negli Emirati sono di due tipi:

Nido d’infanzia , dove sono ammessi i bambini, a partire da un mese e mezzo e rilasciandoli a 4-5 anni;

, dove sono ammessi i bambini, a partire da un mese e mezzo e rilasciandoli a 4-5 anni; Kindergarten, una sorta di corsi preparatori per la scuola, dove studiano i bambini di 4-6 anni.

Le migliori scuole sono quelle che si concentrano sui curricula britannici e americani, ma sono anche le più costose. Ad esempio, studiare in una scuola indiana costerà molto meno. Gli stranieri possono anche ottenere un’istruzione superiore, ci sono diverse università (sia pubbliche che private) che accettano bambini espatriati, tuttavia, hanno un costo considerevole. Per esempio:

Università Zayed Istituto superiore di tecnologia Università americana di Dubai e altri

Attività ricreative per bambini immigrati a Dubai

Affinché i tuoi figli si abituino al loro nuovo luogo di residenza il più rapidamente possibile e non sentano la mancanza della loro casa e dei loro amici, devi mostrare loro tutti i vantaggi della città, per dimostrare che questo gli Emirati hanno molte opportunità di intrattenimento. Per esempio:

Sci Dubai. In città, hanno deciso che la vita nel deserto non è un motivo per rifiutarsi di fare sci alpino o snowboard, così hanno costruito questo meraviglioso snowpark. Sede dell’avventura, Galleria Mall. Qui i bambini vivranno avventure indimenticabili sotto la guida di istruttori esperti. Kite Beach è una spiaggia dove puoi noleggiare una barca e fare una piccola avventura in mare. Ippodromo di cammelli Al Marmoum. Ogni anno in inverno in questo ippodromo si tengono gare di cammelli, uno spettacolo che piacerà a grandi e piccini. Il Dubai Garden Center è un’area verde con figurine di animali che si nascondono tra le piante.

Naturalmente, questo non è l’intero elenco di opportunità di svago con i bambini. Puoi fare sport con loro, visitare musei, passeggiare per i mercati, andare in campeggio nel deserto, prendere il sole e nuotare, ecc. Inoltre, non appena il bambino va a scuola o all’asilo, farà nuove amicizie e la nostalgia di casa sarà presto dimenticata.

