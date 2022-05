SD Gundam Battle Alliance: svelata la data d’uscita

Bandai Namco ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di SD Gundam Battle Alliance che ne svela finalmente la data d’uscita

Se siete degli amanti dei Gundam allora non vedrete l’ora di provare SD Gundam Battle Alliance, il nuovo titolo di Bandai Namco in sviluppo per tutte le principali piattaforme. Questo gioco venne annunciato per la prima volta a febbraio di quest’anno e nel corso del tempo abbiamo avuto modo di osservarlo in azione grazie a numerosi video. Adesso dopo una lunga attesa Bandai ha finalmente svelato la data d’uscita di SD Gundam Battle Alliance e per l’occasione ha pubblicato anche un lungo trailer pieno di informazioni.

Preparatevi a visitare l’universo G grazie a SD Gundam Battle Alliance

Fortunatamente se siete impazienti di giocare a SD Gundam Battle Alliance non dovrete attendere ancora per molto. Il gioco infatti sarà disponibile per tutte le principali piattaforme a partire dal 25 agosto 2022, e cioè tra meno di 3 mesi. Il titolo sarà disponibile solamente in versione digitale e già da ora avete la possibilità di effettuare il preorder su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch. In calce qui sotto potrete trovare il lungo trailer pubblicato da Bandai Namco per annunciare la data d’uscita di SD Gundam Battle Alliance:

SD Gundam Battle Alliance sarà disponibile dal 25 agosto per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Inoltre se acquisterete il gioco su PS4 oppure Xbox One avrete la possibilità di effettuare un’upgrade gratuito che vi permetterà di usufruire della versione next-gen del titolo senza costi aggiuntivi.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.