Sharp festeggia il suo 110° compleanno

Sharp, celebre leader mondiale della tecnologia, festeggia il suo 110° compleanno. In un mercato caratterizzato da un’alta competizione, l’azienda è riuscita a rimanere una realtà solida e di successo per oltre un secolo grazie al sostegno, all’ambizione e al genio creativo nello sviluppo dei propri prodotti.

Da Tokyo al mondo intero

La storia di Sharp, nel campo dell’innovazione e del design dei prodotti è davvero impressionante. Partendo da umili origini, il fondatore Tokuji Hayakawa, apre un’officina di lavorazione dei metalli a Tokyo, nel settembre del 1912. Qui inventa la matita portamine, chiamata “Ever-Ready Sharp”, una matita meccanica che richiedeva di ruotare il portamine per ottenere l’avanzamento della mina e che diventerà l’origine del nome dell’azienda.

Fedele al motto aziendale “sincerità e creatività” e all’obiettivo del fondatore Tokuji Hatakawa di “realizzare prodotti che altre aziende vorranno imitare”, Sharp ha continuato a proporre prodotti e soluzioni uniche, tra cui novità mondiali che hanno contribuito allo sviluppo della società. Di conseguenza, Sharp ha raggiunto molti traguardi importanti. Tra questi i significativi contributi all’espansione delle energie rinnovabili, alla radio e alla televisione, allo sviluppo di calcolatrici e LCD e alla tecnologia sanitaria Plasmacluster.

Sharp: pioniere e leader nello sviluppo delle calcolatrici

Nel 1964, Sharp inventa la prima calcolatrice elettronica interamente a transistor, seguita 10 anni dopo dalle calcolatrici con la prima unità LCD al mondo. In particolare, lo sviluppo dell’LCD continua a evolversi fino a diventare un dispositivo chiave per le varie applicazioni nella tecnologia dei display, rappresentando il principale pilastro dell’azienda ancora oggi.

Ottimizzazione di TV e radio in Sharp

Nel 1923, dopo aver vissuto il Grande Terremoto del Kanto, Hayakawa si trasferisce a Osaka. Alla ricerca di nuove opportunità, mette gli occhi sulle prime trasmissioni radiofoniche in Giappone e riesce ad assemblare il primo apparecchio di radio elettronica nell’aprile del 1925.

Successivamente, con l’inizio delle trasmissioni televisive nel 1953, Sharp avvia la prima produzione di massa di televisori in Giappone, dando il via allo sviluppo di Sharp come un’azienda elettronica a tutto tondo. Già nel 1976, sviluppa un televisore di soli 3 cm di spessore, suscitando l’ammirazione degli appassionati di tecnologia dell’epoca. Nel 1991, il gigante tecnologico, prensenta il suo primo televisore LCD a parete al mondo.

Una boccata d’aria fresca: la tecnologia Sharp Plasmacluster

Sebbene Sharp sia famosa per i propri televisori, l’azienda può vantare un certo successo anche nel settore dei dispositivi per l’areazione, come i purificatori d’aria e i deumidificatori. Dal 2000, ha dimostrato l’efficacia della propria tecnologia brevettata Plasmacluster, collaborando con organizzazioni di ricerca indipendenti di tutto il mondo.

Gli ioni Plasmacluster sono lo stesso tipo di ioni positivi e negativi presenti in natura. È stato dimostrato che livelli altamente concentrati di ioni Plasmacluster purificano l’aria, eliminano gli odori, idratano la pelle e riducono l’elettricità statica. La tecnologia è adottata in prodotti e strutture B2B e B2C in oltre 100 Paesi e aree in tutto il mondo. L’efficacia degli ioni, è stata approvata da diversi istituti in tutto il mondo, tra cui Giappone, Germania, Regno Unito e Cina.

Sharp oggi: cambiare il mondo con l’8K+5G e l’AIoT

110 anni dopo, Sharp è ancora un nome noto grazie al successo duraturo su scala globale. La gamma di prodotti è vasta, variegata e diventa sempre più unica di anno in anno. Nel 2023, Sharp si appresta a calcare un terreno completamente nuovo: l’azienda lancerà prodotti sensazionali come un e-surfboard, una tavola da surf elettrica, monopattini elettrici, impressionanti Mini LED TV, biciclette elettriche per numerosi tipi di terreno, prodotti per il trattamento dell’aria dal design accattivante e potenti altoparlanti come SumoBox, solo per citarne alcune. La visione moderna dell’azienda è “cambiare il mondo con l’8K+5G e l’AIoT”.

Per realizzare questa visione Sharp, utilizza le tre principali attività del brand, Smart Life, 8K Ecosystem e ICT, in modo integrato con l’obiettivo di concretizzare il concetto “One Sharp”.

Sharp offre prodotti di punta per uso domestico, come i televisori e gli smartphone del marchio AQUOS, insieme a purificatori d’aria, frigoriferi, lavatrici e aspirapolveri dotati di Plasmacluster, nonché forni e pentole. Ma i prodotti Sharp sono ampiamente utilizzati anche in ufficio, con stampanti multifunzione, monitor, sistemi di visualizzazione interattiva e PC notebook.

Le dichiarazioni di Nick Chen

Nick Chen, CEO di Sharp Consumer Electronics Europe, dichiara:

Siamo molto lieti di portare la nostra gamma di innovazioni in Europa. In quanto azienda tradizionale, abbiamo diversi anni di esperienza in tutte le aree di sviluppo e progettazione dei prodotti. La nostra lunga storia di originalità e innovazione ha un valore inestimabile per noi, in quanto costituisce la base per il mondo Sharp moderno e interconnesso per il quale ci impegnamo ogni giorno.

Cosa ne pensate di Sharp? l'azienda è riuscita a restare sul mercato per ben 110 anni.