Roma-Salernitana: dove vedere la partita, Sky o DAZN?

Il match fra Roma e Salernitana si avvicina, ma dove possiamo vedere la partita fra Sky e DANZ? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti TV, mai come in questi ultimi anni, possono essere alquanto ostici per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore. La suddivisione dei pacchetti televisivi, infatti, può essere un vero problema per i tifosi e non solo dal punto di vista pecuniario. Il problema principale consiste nel controllare sempre il palinsesto delle due società per comprendere al meglio quale fra Sky e DAZN potrà farci vedere la nostra squadra del cuore e, di conseguenza, dove vedere la partita Roma-Salernitana.

DAZN, infatti, dà la possibilità di seguire in esclusiva assoluta 7 delle 10 partite per ogni turno, mentre gli abbonati a Sky potranno vedere le rimanenti 3. Ovviamente i pacchetti degli abbonamenti non si limitano solo alla Serie A. Attraverso questi ultimi infatti potremo seguire tutti gli eventi europei, dalla Champions League, alla UEFA Europa League per finire alla UEFA Conference League. Sarà possibile visionare anche le partite degli altri campionati europei e le varie categorie di calcio femminile.

Non solo calcio però. Su DAZN sarà possibile seguire gli incontri di UFC e PFC, mentre su Sky il mondiale di F1 e quello della MotoGP. Questi ultimi due saranno trasmessi in chiaro e in diretta anche dalla TV svizzera. Ma torniamo a noi e vediamo quando si giocherà la partita. Il match sarà disputato lunedì 22 maggio alle ore 18:30. Rimane dunque invariato l’orario per la partita come invece si era ipotizzato precedentemente di giocarla alle 20:45. I giallorossi sono reduci dalla qualificazione alla finale Europa League avvenuta contro il Bayer Leverkusen, ma i campani sicuramente non si tireranno indietro. Quale squadra avrà la meglio sull’altra? Se non sapete dove vedere la partita Roma-Salernitana fra Sky e DAZN, continuate a leggere questo articolo per scoprirlo.

Dove vedere quindi la partita Roma-Salernitana? La risposta è DAZN

Roma-Salernitana sarà un’esclusiva del palinsesto settimanale di DAZN; niente Sky dunque per questo match che vede scontrarsi giallorossi e granata. Se ancora non siete abbonati al servizio di streaming della società fondata a Londra, potete farlo tramite questo link. Vi ricordiamo inoltre che gli abbonamenti per seguire la Serie A partono da 29,99 € per il piano standard, mentre il plus costa 44,99 € e permette la visualizzazione su due dispositivi anche da reti diverse.

Potrete dunque vedere la vostra partita comodamente seduti sul divano davanti al televisore o anche sullo schermo del vostro cellulare se siete in viaggio. Tutto quello che dovrete fare sarà scaricare l’app sul vostro dispositivo, loggarvi e il gioco è fatto. Chi pensate che vincerà questo match? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo web e social, continuate a seguire tuttotek.it!