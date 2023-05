L’ultimo trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo

Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie nata dalla collaborazione tra Zerocalcare e Netflix, ha un nuovo trailer e soprattutto una data d’uscita

Dopo lo straordinario successo ottenuto con Strappare lungo i bordi, il fumettista di Rebibbia Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix con la sua seconda serie dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo, della quale è stato appena condiviso il trailer ufficiale e annunciata la data d’uscita.

Tornano personaggi e situazioni familiari per i lettori e i fan di Michele Rech, sempre più impegnato nel mondo dell’animazione. Ritroviamo il suo alter ego alle prese con una storia che ancora una volta mescola insieme esperienze personali e considerazioni universali, questa volta forse più sul taglio politico e sociale.

Questo mondo non mi renderà cattivo: trailer e data d’uscita

Al centro di Questo mondo non mi renderà cattivo c’è il ritorno di Cesare, un amico che non vede da parecchi anni e la cui ricomparsa si lega ad alcuni eventi che agitano il quartiere dove vive Zerocalcare e gli storici amici Sarah e Secco. Cesare fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto e il fumettista vorrebbe fare qualcosa per lui, salvo rendersi conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Immancabile ovviamente la presenza dell’Armadillo, personificazione della sua coscienza dalla voce di Valerio Mastandrea.

Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente annichiliti, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate pur di togliersi dai guai. Come di consueto, sono tematiche raccontate in prima persona ma che ciascuno, con le proprie esperienze, può sentire sue. I sei episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo arriveranno il 9 giugno 2023 solo su Netflix.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.