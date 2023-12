“Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti” – Andy Warhol ci aveva visto lungo. In questo articolo scopriremo quanto costa apparire sugli schermi di Times Square

Fama, notorietà acquisita per le proprie qualità (buone o cattive) o per i propri meriti (o demeriti)

Questa è la definizione della parola “celebrità”. La celebrità è un qualcosa alla quale, probabilmente, ognuno di noi ha aspirato almeno una volta nella vita. E, sempre probabilmente, almeno una volta ognuno di noi ha pensato a come sarebbe la propria vita se fosse una persona famosa. In fin dei conti, però, che cosa si intende praticamente per celebrità? Essere riconosciuto per strada? Essere virale su internet? O ancora, essere semplicemente noti per qualcosa?

Di possibili risposte ce ne sono tante, così come, ad essere tante, nell’ormai entrante 2024, sono le opportunità che il mondo ci offre per diventare famosi. Talvolta basta poco, un’idea azzeccata e un Tik Tok da 20 secondi per creare un’onda d’urto che porta la vostra firma. Avere una platea, dunque, è il primo passo per diventare delle celebrità e acquisire fama ed è per questo che, nelle ultime settimane, sta spopolando una tendenza apparentemente insolita.

Quanto costa apparire sugli schermi di Times Square? Solo 40 dollari…

Pensiamo al centro del mondo, il luogo in cui confluiscono milioni di persone ogni giorno: pensiamo, quindi, a New York e a Times Square. Bene, apparire su uno degli schermi di Times Square è possibile ed è possibile farlo semplicemente pagando e lanciando in pasto alla Grande Mela (e non solo) il proprio contenuto. I costi non sono affatto esorbitanti, infatti bastano 40 dollari per apparire nel luogo più famoso della Terra.

In base agli orari e alla folla prevista il prezzo può ovviamente variare ma comunque, tutto risulta essere alquanto semplice e accessibile. Basta prenotare il proprio “spazio” tramite l’app TSX di 15 minuti, pagare e il gioco sarà bello e che fatto. Molti influencer hanno già colto questa occasione, così come alcune persone ne hanno approfittato per fare delle romantiche e insolite proposte di matrimonio e non è mancato, inoltre, qualcuno che ha deciso di fare un piccolo gesto nostalgico, regalando all’amatissimo (e purtroppo deceduto) “YouTubo Anche io” quel viaggio in America che tanto sognava.

