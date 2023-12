Quanto consuma un albero di Natale? Scopriamolo insieme

Vi siete mai chiesti quanto consuma un albero di Natale? Eppure è prassi tenerlo acceso per la maggior parte del tempo. Quali saranno i suoi consumi? Ci sono delle insidie? Scopriamolo

Che bello il Natale. Il profumo dei dolci, le decorazioni per le strade, i primi regali sotto l’albero e un’atmosfera gioiosa e solidale. Già, Natale è uno dei periodi più belli dell’anno, in cui tutto l’ambiente riesce ad offrire e a far provare delle sensazioni uniche di anno in anno.

C’è un elemento che, però, rimane costante ed è un elemento che è presente nelle case di ognuno di noi. Si tratta, chiaramente, dell’Albero, l’addobbo decorativo per eccellenza, senza il quale il Natale non sarebbe la stessa cosa. Siamo abituati a tenere gli alberi di Natale sempre accesi o per lo meno, per la maggior parte del tempo ma ci siamo mai chiesti, quanto consuma effettivamente un Albero di Natale?

Quanto consuma un albero di Natale… insieme alle altre decorazioni?

Sull’Albero, ovviamente, oltre a palline e ammennicoli vari, vi sono tante luci che consumano energia elettrica. Si stima che, se tenuto acceso h24 dall’Immacolata all’Epifania, le luci sull’albero arrivino a consumare 0,25kWh. Qualora dovessimo tenerlo acceso per 6 ore, invece, il consumo scenderebbe a 0,06kWh.

C’è di più, però, perché questa riflessione sui consumi va rapportata al numero di alberi e di lucine che verranno installate in tutte le case e alle decorazioni luminose anche al di fuori del singolo Albero: secondo Ansa se tutte le famiglie, in media, mantengono le decorazioni luminose “accese” per 6 ore al giorno (sempre nel mese che va dall’8 dicembre al 6 gennaio), il consumo totale equivarrà a 46.000MWh a cui si va ad aggiungere un’emissione di CO2 di 651 tonnellate. E dunque, addobbiamo sì, ma con moderazione e con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.

