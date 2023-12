PS Plus: lista completa dei giochi gratis di dicembre 2023

Dopo una piccola anteprima, ecco una “Mega” lista completa dei giochi gratis sotto l’albero di PS Plus per il mese di dicembre 2023

In seguito al nostro precedente articolo, ora abbiamo una lista completa per tutti i giochi gratis di PS Plus nel mese di dicembre 2023. Le aggiunte sono tante e c’è di che andar spediti. Grand Theft Auto V non ha bisogno di presentazioni, così come non ne ha nemmeno Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Dopo la rivisitazione soulslike della saga Square-Enix, però, si torna ai motori con Moto GP23. Il dark non si ferma neanche con lo sparatutto ritmico di Metal: Hellsinger, né con il secondo soulslike dell’elenco, Salt and Sacrifice. Le sfide a cui allude il generico “tanti altri” nel tweet qui sotto non si limita alla difficoltà di Moonscars, perché questo è un mese che si preannuncia davvero “Mega”.

Le novità di dicembre nel Catalogo Giochi PlayStation Plus:

➕ Grand Theft Auto V

➕ Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

➕ Metal: Hellsinger

➕ Salt and Sacrifice

La lista completa dei giochi gratis di PS Plus per il mese di dicembre 2023… continua!

Gli iscritti a PS Plus potranno scoprire altri giochi gratis, come potete vedere nel proseguo della nostra lista completa. GigaBash combina il caos di Power Stone con il cinema kaiju. Grime fonde il soulslike con le mutazioni horror, mentre Tinykin riporta Milo sotto radice cubica nell’anno 1991. Prodeus è uno sparatutto classico sulla falsariga di Quake II, mentre il fantasy-cyberpunk di Shadowrun Returns si espande con Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition. La serie classica di Mega Man è fruibile nella sua interezza con le due Legacy Collection e l’ultimo arrivato 11. Il parco giochi di Thrillville riapre insieme al sequel Off the Rails, e come chicca retrò abbiamo Buzz Lightyear of Star Command. Che sudata!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo elenco, dopo gli alti e i bassi di oggi?