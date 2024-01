DAZN annuncia i nuovi prezzi sugli abbonamenti

Dal 2 gennaio, DAZN avrà dei nuovi prezzi sui piani di abbonamento, sia per i vecchi che per i nuovi utenti, su ogni piano di abbonamento, vale sia per abbonamenti Standard, Plus e Start

In vista del nuovo anno, DAZN ha in mente un nuovo piano tariffario, anche in vista dei diritti in esclusiva sulle partite della serie A fino al 2029. Dal 2024 al 2029, infatti, la piattaforma streaming avrà accesso ai diritti della serie A delle squadre di calcio, motivo per cui ha colto la palla al balzo per aumentare il prezzo sui piani di abbonamento. DAZN, ora, ha un nuovo listino sugli abbonamenti mensili e annuali di DAZN Standard, DAZN Plus e DAZN Start, che varrà sia per i nuovi utenti che per quelli vecchi. Ai vecchi utenti, infatti, verrà mandata un’e-mail alla scadenza dell’abbonamento annuale che avevano già emesso, e-mail con la quale si accerterà l’adeguamento al nuovo piano tariffario ed eventualmente avranno la possibilità di recedere dal servizio senza dover pagare penali o costi di disattivazione.

Ecco i nuovi prezzi sugli abbonamenti di DAZN

Come abbiamo già detto, ci sarà l’aumento dei prezzi su ogni piano di abbonamento di Dazn, che ora andremo a vedere meglio nel dettaglio:

DAZN Start (offerta dedicata al multisport che include anche il basket italiano e tutto il basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale): il costo dell’abbonamento mensile passa da 13,99 euro a 14,99 euro , mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da 89,99 euro a 99,99 euro , con le rate mensili che passano da 9,99 euro a 11,99 euro .

, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da , con le rate mensili che passano da . DAZN Standard (offerta che permette di guardare in contemporanea gli eventi in diretta trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano entrambi connessi alla stessa connessione internet dell’abitazione): il costo dell’abbonamento mensile resta invariato rispetto al 2023, che rimane sui 40,99 euro , mentre il costo dell’abbonamento annuale passa dai 299 euro ai 359 euro , con le rate mensili che passano dai 30,99 euro ai 34,99 euro .

, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa , con le rate mensili che passano . DAZN Plus (offerta che permette di guardare in contemporanea gli eventi in diretta trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti): il costo dell’abbonamento mensile passa da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da 449 euro a 539 euro, con le rate mensili che passano da 45,99 euro a 49,99 euro.

Questi sono dunque i nuovi prezzi di Dazn per chi vuole abbonarsi ad uno dei piani di abbonamento nel 2024, e valgono per tutti. I vecchi abbonati riceveranno un’e-mail personalizzata con tutti i dettagli informativi riguardo al nuovo costo dell’abbonamento. Questi, secondo i sensi della vigente normativa e delle Condizioni di Utilizzo di Dazn presenti nel contratto, potranno eventualmente decidere di recedere dal servizio offerto dalla piattaforma senza dover pagare alcuna penale o eventuali costi di disattivazione, ma dovranno farlo entro la data di scadenza dell’abbonamento, che verrà indicato nell’e-mail. Recedere è semplice, basta effettuare il login, entrare nella sezione “il mio account” e cliccare su “Non voglio rinnovare”, oppure potete chiedere la disdetta direttamente al Servizio Clienti Online di DAZN oppure inviando una Pec all’indirizzo dazncs@legalmail.it indicando di non voler più rinnovare il contratto con la piattaforma.

Voi cosa farete? Continuerete a rimanere abbonati con DAZN oppure reciderete il servizio? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del calcio e tanto altro!