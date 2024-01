Minecraft: nel film ispirato al videogioco sarà presente Jack Black

Inizieranno nel giro di un breve lasso di tempo, in Nuova Zelanda, le riprese di Minecraft, il film tratto dal celebre videogioco in cui vedremo anche Jack Black tra i protagonisti

Arriva una notizia sorprendente per tutti gli appassionati dell’universo videoludico, in particolare di Minecraft. Il celebre videogioco, infatti, ha ispirato un film in cui sarà presente Jack Black tra i protagonisti. L’attore, musicista e comico statunitense sarà uno dei volti protagonisti del nuovo film. Insieme a lui ci sarà anche l’attore Jason Momoa, nel ruolo di star della pellicola. Il protagonista di Aquaman è atteso nel film Minecraft tratto dall’omonimo videogioco. Il regista è Jared Hass, che conosce Jack Black in quanto hanno lavorato insieme per la realizzazione della commedia “Nacho Libre”. Un sodalizio professionale che si rinnova in occasione di Minecraft, le cui riprese stanno per iniziare in Nuova Zelanda. I fan del videogioco aspetteranno con impazienza per vedere il film, che uscirà nelle sale americane il 4 aprile 2025.

Minecraft: il videogioco che ha ispirato il film con Jack Black

Il film Minecraft tratto dal noto videogioco sarà prodotto da Warner Bros in collaborazione con Legendary. Non conosciamo, però, il nome dello sceneggiatore che lavora al nuovo progetto. Il videogioco Minecraft conta più di 140 milioni di utenti mensili, impegnati nell’uso di mattoni colorati per creare nuovi mondi in 3D. Si tratta di uno dei videogiochi più venduti al mondo, uscito nel 2011. Un successo globale che nel corso degli anni ha portato alla realizzazione di giochi spinoff, tra cui Minecraft Dungeons, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth e Minecraft Legends. Gli attori Emma Myers e Danielle Brooks completano il cast di Minecraft, il film con Jack Black e Jason Momoa.

