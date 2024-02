Stellantis userà la cassa integrazione per il mese di marzo

Il gruppo automobilistico ha rivelato ai sindacati che lo strumento che Stellantis userà la cassa integrazione per tutto il mese di marzo per non far cessare completamente i lavori

Il gruppo automobilistico Stellantis ha grandi progetti per il 2024, progetti che però, per veder luce, ha bisogno di risorse che richiedono grosse spese. Le spese però vanno aggiunte anche al mantenimento di progetti appena nati, questo significa che l’azienda dovrà affrontare alcune difficoltà non da poco. Motivo per cui Stellantis userà la cassa integrazione per tutto il mese di marzo per 2.260 lavorati di Mirafiori. Stellantis rassicura che i lavori non si fermeranno, ma freneranno un po’. Nello specifico, le linee di assemblaggio della Maserati e della Fiat 500 elettrica lavoreranno su un solo turno.

Perché Stellantis userà la cassa integrazione?

Il motivo per cui l’azienda ha preso tutti questi provvedimenti è legato alla necessità di adeguare le tempistiche di produzione all’andamento transitorio della domanda di mercato. Arriva la risposta dei sindacati con il commento della segretaria territoriale Fismic Confsal di Torino, Sara Rinaudo. Ha confessato che l’azienda sta affrontando alcune difficoltà e che questo è un periodo di sofferenza per Mirafiori. Confidano nella strategia di Stellantis, ma ammette che il sito è in difficoltà, in particolare la carrozzeria. Ha assicurato che cercheranno di fare il loro meglio per attutire al massimo le ricadute sul pagamento dei loro dipendenti, confidando nel governo affinché crei nuovi incentivi per far riprendere il mercato.

Il segretario generale Edi Lazzi ha anche aggiunto che questo è solo uno dei tanti problemi che stanno riscontrando. Uilm, inoltre, ci rivela che questa sarebbe la seconda cassa integrazione che usano oltre a quella che c’è già. Luigi Paone, il segretario della Uilm torinese, conclude mettendo pressione al governo, richiedendo immediatamente un nuovo modello e Rocco Cutri ha aggiunto che hanno bisogno di un incoraggiamento e di avere delle buone prospettive sul futuro dell’azienda e per il mercato.

