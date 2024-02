Questa è una cosa molto fastidiosa che, in alcuni casi, può diventare davvero orribile, ma bisogna assolutamente mantenere la calma e analizzare la situazione: in questa guida scoprirai come capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

Abbiamo già parlato di alcuni trucchetti da usare su WhatsApp, come ad esempio un’app per spiare WhatsApp, che permette di capire cosa si sta facendo con l’app. Ad esempio cosa si manda, quali foto e video si condividono, il momento in cui una persona entra online e molto altro. Ora, però, parliamo di un argomento molto delicato, ovvero il ghosting. Per caso ti è capitato di non riuscire più a vedere l’immagine del profilo della persona che volevi contattare? Non riesci più a vedere quando è stata l’ultima volta che ha effettuato l’accesso? Probabilmente ti ha bloccato.

Stato online | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

Il primo segnale che potrebbe farti rendere conto che una persona ti ha bloccato potrebbe essere quello di non riuscire a vedere gli stati. Ma attenzione, potrebbe anche essere semplicemente che abbia reso gli stati non visibili a te. Se invece noti che, oltre a non potere gli stati della persona che volevi contattare, non riesci a vedere neanche l’ultima volta che ha effettuato l’accesso, allora qui le cose iniziano a diventare un po’ più preoccupanti e potrebbe averti bloccato.

Immagine del profilo | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

Se noti inoltre che non riesci a vedere l’immagine del profilo del contatto, magari notando soltanto un omino bianco neutro, questo è un altro segnale di blocco. Quando qualcuno ti blocca su WhatsApp, capita sempre che tu non possa più vedere la sua immagine del profilo. Non solo, non potrai infatti vedere più tutte le immagini del profilo che cambia volta dopo volta e di conseguenza non puoi più vedere nemmeno l’immagine che aveva quando ci parlavi.

Unica spunta | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

Altro segnale d’allarme quando qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp: quando mandi messaggi non arriva mai la doppia spunta. Se rimane una sola spunta, significa che il messaggio non è stato ricevuto, questo succede per l’appunto quando qualcuno ti ha bloccato. Se invece arriva la doppia spunta, vuol dire che il messaggio è stato consegnato e che, quindi, quella persona non ti ha bloccato. Presta attenzione a quello che vedi, una spunta in più fa la differenza.

Le chiamate non partono | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

L’ultimo segnale che conferma che quella persona con cui chattavi ti ha bloccato su WhatsApp. Quando provi a effettuare chiamate WhatsApp, queste chiamate non partono. Ti capiterà infatti che, provando a chiamare direttamente il contatto, la chiamata si stacchi subito e che quindi non ti dia la minima possibilità di poter metterti in contatto con quella persona. Potrai provare di continuo, ma il contatto non riceverà la chiamata.

Va’ avanti

A prescindere dalle cause che hanno portato a questo blocco, non disperare. Purtroppo queste cose capitano molto spesso e possono essere molto dolorose, specialmente quando con quella persona che ti ha bloccato si ha una relazione a distanza. Può essere davvero molto triste, che potrebbe farti stare male per un po’ di tempo. Ma se quella persona ti ha bloccato, c’è un motivo e tanto potrebbe prendersi una pausa da te, tanto potrebbe non volerti più nella sua vita. L’ultimo consiglio che vogliamo darti è quello di andare avanti, probabilmente quella persona non ti meritava e anzi, puoi avere di meglio.

Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e i social e molto altro.