Hai il sospetto che qualcuno non voglia più ricevere messaggi o chiamate Telegram da parte tua? In questa guida scoprirai come capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram attraverso questi segnali

Ti sarà capitato di avere una chat con qualcuno e che quella persona a un certo punto sembra non più raggiungibile. Abbiamo già accennato al ghosting in questa guida che aiuterà a capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp. Oggi invece parleremo del caso di Telegram, che ha praticamente gli stessi segnali di WhatsApp. In questa guida scoprirai quali sono i segnali che ti aiuteranno a capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram.

Messaggi non ricevuti | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram

Il primo segnale che aiuta a capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram è il fatto che la persona che volevi contattare non riceva i tuoi messaggi. Per capire che il contatto non riceve i messaggi, basta fare caso alla doppia spunta. Se c’è, allora il contatto non ti ha bloccato, se invece rimane soltanto una sola spunta, probabilmente ti ha bloccato. Ma attenzione, abbiamo detto “probabilmente”, quindi potrebbe anche essere semplicemente che il destinatario sia in un posto dove non c’è segnale o semplicemente non ha attivato i dati cellulari.

Foto del profilo mancante | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram

Un altro segnale che potrebbe indicare che qualcuno ti ha bloccato su Telegram è la foto del profilo mancante. Puoi renderti conto di questo segnale quando non vedi più l’immagine del profilo e al posto di quella ti compare la lettera iniziale del contatto. Oltre questo, noterai anche che tutte le immagini del profilo che aveva precedentemente impostato non saranno più visibili. Questo è un chiaro segnale che il contatto ti ha bloccato.

Le chiamate non partono | Come capire se qualcuno ti ha bloccato su Telegram

Il modo più veloce per capire se una persona ti ha bloccato è chiamare il contatto in questione. Se per caso, quando chiami, la chiamata si interrompe quasi istantaneamente, allora è accertato che quella persona ti abbia bloccato. Ti capiterà, infatti, che la chiamata non partirà nemmeno. Al massimo la chiamata durerà due secondi, ma non sentirai nemmeno un singolo squillo. Questo è il modo più rapido per verificare se una persona ti ha bloccato su Telegram e anche quello più efficace.

L’ultimo accesso non si vede | Come capire se una persona ti ha bloccato su Telegram

Un ultimo segnale che conferma che il contatto ti ha bloccato è il fatto che tu non riesca a vedere l’ultimo accesso della persona interessata. Quando contatti qualcuno, infatti, puoi sempre notare che, quando qualcuno esce dall’applicazione, puoi sempre vedere quando è stata l’ultima volta che era online. Se invece noti che l’ultimo accesso online non si nota, allora quella è la prova che non puoi più contattare quella persona. Questo però dipende dalle impostazioni del contatto, infatti nelle impostazioni privacy puoi anche scegliere di non mostrare il tuo ultimo accesso.

Come combattere il ghosting

Quando qualcuno ti blocca su un social, è inevitabile che tu ci rimanga male. Specialmente se quella persona con cui parlavi era qualcuno a cui tenevi, come un caro amico o addirittura una persona con cui hai una relazione a distanza. Per combattere il ghosting ci sono vari modi, come parlarne con un amico, distrarti giocando con una console, ascoltando musica, qualsiasi cosa affinché tu vada avanti e non pensi a quella persona.

